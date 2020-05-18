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Jaguar I-Pace eTrophy / Son dakika

Jaguar I-PACE eTrophy, 2020 sonunda sona eriyor

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Jaguar I-PACE eTrophy, 2020 sonunda sona eriyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 19:19

Bazı Formula E yarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen Jaguar I-PACE eTrophy, 2019-20 sezonunun sonunda, koronavirüs pandemisinin ekonomik etkisi nedeniyle iptal edilecek.

Jaguar, 2016 yılında FE ekibi ile uluslararası motor sporları dünyasına döndü ve 2018 yılında üç yıllık bir anlaşma imzalayarak I-PACE SUV için elektrikli bir seri kurdu.

İlk sezonda bu seride 10 yarış vardı, ancak 2019-20 sezonu için yarış sayısı sekize indirildi.

Gridde ilk yılda 12 araç vardı ancak bu yıl altı takım toplamda 10 araca sahipti.

Jaguar FE takım direktörü James Barclay, “Seri, ulaşmak için belirlediğimiz pek çok hedefe ulaştı."

“Ancak, bu eşsiz koronavirüs pandemisi döneminde stratejimizi gözden geçirdik ve iki başarılı sezondan sonra Jaguar I-PACE eTrophy serisini iptal etme kararı aldık."

“Elektrikliye geçişimizin önemli bir parçası olan elektrikli motor sporlarına ve Jaguar Racing Formula E programına tamamen bağlıyız." dedi.

Jaguar tarafından yapılan açıklamada, şampiyonanın “bu sezonun son yarışının ardından" biteceğine yer verildi.

Bununla birlikte, FE sezonu şu anda Haziran sonuna kadar askıya alındı ​​ve New York ile Londra E-Prix'sinin iptallerinden sonra yapılması planlanan bir yarış yok.

Motorsport.com, serinin normal pistlerle görüşme halinde olduğunu ve sezonu bu şekilde bitirmek istediklerini öğrendi.

Motorsport.com FE'nin etkinliklerini desteklemek için başka bir kategori bulmaya çalıştığını da anlıyor. Ancak Jaguar ve eTrophy'nin yerini almak için bekleyen başka bir seri veya üretici olduğuna inanılmıyor.

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Seri Jaguar I-Pace eTrophy
Editör Matt Kew

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