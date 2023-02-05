Bathurst 12 Saat: Galibiyet, son 45 dakika yaşananların ardından SunEnergy1'e gitti

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Engel ve #999 GruppeM Mercedes yarışın son aşamalarına girilirken rahat şekilde liderdi, ancak standart bir parçanın arızalanması sonucu her şey değişti.

Parça değişimi için pite giren Engel, doğal olarak uzun süren bir pit stop'un ardından SunEnergy1'in ve geçen hafta birlikte Daytona 24 Saat'i kazandıkları Gounon'un gerisinde ikinciliğe düştü.

Liderliği geri almak için gaza basan Engel, bitime 45 dakika kala Gounon ile temas etti.

Temas sonucu Gounon spin atıp ikinciliğe geriledi, ancak bir süre Engel'in pitten geçme cezası nedeniyle pite girmek zorunda kalmasıyla birlikte yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın kalan kısmında da liderliğini koruyan Gounon, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve arka arkaya üçüncü Bathurst 12 Saat galibiyetine ulaşmayı başardı!

Gounon, yarışın ardından iyi arkadaşı Engel ile kucaklaşırken görüntülendi.

İkinci sırada son turlarda Engel'i geçen Matt Campbell-Mathieu Jaminet-Thomas Preining üçlüsüyle Mahtey EMA Porsche yer alırken, podyumu Engel-Raffaele Marciello-Mikael Greiner üçlüsü tamamladı.

#999 GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Maro Engel, Mikael Grenier, Raffaele Marciello Fotoğraf: Bathurst 12H

Yarışın son çeyreği, Marciello'nun #912 Manthey EMA Porsche direksiyonundaki Jaminet'e 25 saniye gibi bir fark atmasıyla başladı.

9. saatin ortalarına doğru Valentino Rossi'nin aracı #46 WRT BMW erken bir pit yapmak zorunda kalarak büyük darbe aldı. Sorun aracın arkasında karbonfiber birikmesiydi, yetkililer ekibe arka lambaların görülebilmesi için pisliği temizlemeleri gerektiğini söyledi ve bunun garajda yapılması gerekiyordu.

Son 90 dakikaya girilirken Marciello ile arasındaki farkı 30 saniyeye indiren Gounon, Campbell'e ise 3 saniye fark atmayı başardı. Bu esnada GruppeM garajında değişmesi gereken bir veri kaydedicisi nedeniyle drama hakimdi, nitekim aracın fazladan bir pit yapması gerekecekti.

70 dakika kala pite giren GruppeM, bir tur sonra pite gelen Gounon'un gerisine düşse de çok hızlıydı ve rakibini 20 dakika içinde yakaladı.

Bu durumun bir diğer sebebi, Gounon'un pitte zaman kaybetmemek için lastik değiştirmemesiydi; dolayısıyla aracı devralan Engel'in avantajı büyüktü.

Ancak 45 dakika kala üstte bahsettiğimiz temas gerçekleşti ve tüm bu değişkenlerin konuşulmasına gerek kalmadı, nitekim Engel temasın ardından pitten geçme cezası alarak Campbell'in dahi gerisine düşmüştü, avantaj yakalayan Campbell ise galibiyet için Gounon'u kovalamaktaydı!

Son tura kadar savunma yapmak durumunda kalan Gounon, damalı bayrağı sadece 0.9 saniye farkla önde görerek galibiyete ulaşan taraf oldu!