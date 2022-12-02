W Series şampiyonu Chadwick, Andretti ile Indy NXT’de yarışacak

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3 kez W Series şampiyonu, 13 yılın ardından Indy Lights yani şimdiki adıyla Indy NXT’de yarışacak ilk kadın sürücü olacak.

Chadwick, 3-5 Mart’ta St. Petersburg, Florida’da başlayacak olan 14 yarışlık sezonda DHL sponsorluğunda 28 numaralı aracı kullanacak.

Chadwick, Williams genç sürücü akademisinin bir parçası olmaya devam edecek ve akademide önümüzdeki günlerde açıklanacak daha yüksek bir pozisyona gelecek.

İngiliz sürücünün takım arkadaşları ise Aston Martin Autosport BRDC yılın genç sürücüsü finalisti ve 2022 Indy Pro 2000 şampiyonu Louis Foster ve Hunter McElrea olacak.

Chadwick, "2023 Indy NXT sezonu için DHL ile Andretti Autosport'a katılacağım için çok heyecanlıyım."

"Amacım her zaman kendimi zorlamak ve bir sürücü olarak gelişmeye devam etmek oldu. Bu yalnızca büyük bir adımı değil, aynı zamanda tek koltuklu yarış serilerinin en yüksek seviyesinde rekabet etme hedefime doğru attığım büyük bir adımı temsil ediyor."

"Andretti Autosport'un spordaki konumu eşsizdir ve böylesine prestijli bir takıma daha fazla başarı getirmeyi umuyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Andretti'ye geçişi, Chadwick'in şu ana kadarki üç şampiyonayı da kazandığı W Series'den ayrıldığı anlamına geliyor.

Chadwick, 2022 sezonunda Singapur yarışının ardından finansal sebeplerden ötürü serinin erken sonlandırılmasıyla şampiyonluğu kazanmıştı.

Chadwick ilk olarak Andretti ile eylül ayında Florida'daki Sebring Uluslararası Yarış Pisti'nde test yaptı.

Jamie Chadwick, celebrates on the podium Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Andretti, son yıllarda başarılı bir Indy Lights programı yürüttü ve Colton Herta, Pato O'Ward ve Kyle Kirkwood gibi isimlerle seride yarıştı ve 2018'den bu yana 3 kez şampiyonayı kazandı.

CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Andretti şunları söyledi: "Andretti Autosport olarak 2023 Indy NXT sezonu için DHL ile birlikte Jamie'yi desteklemekten gurur duyuyoruz."

"Jamie'nin başarılı kariyeri tek başına bile onun ne kadar iyi olduğunu göstermek için yeterli ancak Indy NXT serisi, Jamie'ye yeni bir yarış türünde gelişim gösterme fırsatı sunuyor."

"DHL ile uzun süredir var olan bir ortaklığımız var. Onları, Indy NXT serisinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz ve Jamie'nin takıma katılacak olmasından heyecan duyuyoruz."

"Yıllar içinde beş kez Indy NXT şampiyonu olduk ve yeni yetenekler geliştirmedeki rolümüzü sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.”