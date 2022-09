W Series şampiyonu Chadwick, Andretti Autosport'un Indy Lights aracını test edecek

Sezonun bitmesine 4 yarış kala Alice Powell'ın 75 puan önünde lider durumda bulunan İngiliz sürücü, 21 Eylül'de Sebring pistindeki testlere katılacak.

Andretti'nin Indy Lights programı son senelerde oldukça başarılı oldu. 2018'den itibaren Andretti, Colton Herta, Pato O’Ward ve Kyle Kirkwood ile şampiyonluklar kazandı ve bu isimler IndyCar'a yükseldiler. HMD Racing sürücüsü Linus Lundqvist lider durumdayken onu Matthew Brabham takip ediyor.

Chadwick'in sözcüsü, "Jamie'nin gelecek sezon için bir dizi yarış seçeneğini keşfetmeye devam ederken, bu Eylül ayında Andretti Autosport ile Indy Lights testine katılacağını doğrulayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla haber gelecek." dedi.

Macaristan GP hafta sonunda konuşan Chadwick, gelecek sene için hedefinin herhangi bir ana serinin destek serisi olduğunu söylemişti. Bu açıdan Chadwick, F2 ya da F3'te bir yer bulamazsa, bu durumda Indy Lights'a geçebilir.

Macaristan'daki W Series yarışını Powell kazanırken, ondan önceki 7 yarışı art arda Chadwick kazanmıştı. Chadwick, 2019'dan bu yana düzenlenen W Series'i domine etmesiyle tanınıyor. Bu süreçte Chadwick, sürücüler şampiyonluklarını kazanırken 20 yarışın 18'ini podyumda tamamladı ve podyumlardan 11'i galibiyet oldu.

Chadwick ayrıca 2019'dan bu yana Williams Sürücü Akademisi'nde yer alıyor.

W Series'teki üstün formuna rağmen Chadwick, şu ana kadar diğer büyük serilerde aradığı ilgiyi bulamadı.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images