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Indy Lights Haberler

W Series şampiyonu Chadwick, Andretti Autosport'un Indy Lights aracını test edecek

2 kez W Series şampiyonu olan Jamie Chadwick, bu ay Andretti Autosport tarafından hazırlanan Indy Lights aracıyla test yapacak.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
W Series şampiyonu Chadwick, Andretti Autosport'un Indy Lights aracını test edecek
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Sezonun bitmesine 4 yarış kala Alice Powell'ın 75 puan önünde lider durumda bulunan İngiliz sürücü, 21 Eylül'de Sebring pistindeki testlere katılacak.

Andretti'nin Indy Lights programı son senelerde oldukça başarılı oldu. 2018'den itibaren Andretti, Colton Herta, Pato O’Ward ve Kyle Kirkwood ile şampiyonluklar kazandı ve bu isimler IndyCar'a yükseldiler. HMD Racing sürücüsü Linus Lundqvist lider durumdayken onu Matthew Brabham takip ediyor.

Chadwick'in sözcüsü, "Jamie'nin gelecek sezon için bir dizi yarış seçeneğini keşfetmeye devam ederken, bu Eylül ayında Andretti Autosport ile Indy Lights testine katılacağını doğrulayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla haber gelecek." dedi.

Macaristan GP hafta sonunda konuşan Chadwick, gelecek sene için hedefinin herhangi bir ana serinin destek serisi olduğunu söylemişti. Bu açıdan Chadwick, F2 ya da F3'te bir yer bulamazsa, bu durumda Indy Lights'a geçebilir.

Macaristan'daki W Series yarışını Powell kazanırken, ondan önceki 7 yarışı art arda Chadwick kazanmıştı. Chadwick, 2019'dan bu yana düzenlenen W Series'i domine etmesiyle tanınıyor. Bu süreçte Chadwick, sürücüler şampiyonluklarını kazanırken 20 yarışın 18'ini podyumda tamamladı ve podyumlardan 11'i galibiyet oldu.

Chadwick ayrıca 2019'dan bu yana Williams Sürücü Akademisi'nde yer alıyor.

W Series'teki üstün formuna rağmen Chadwick, şu ana kadar diğer büyük serilerde aradığı ilgiyi bulamadı.

Chadwick will try out for Andretti's Indy Lights team at Sebring

Chadwick will try out for Andretti's Indy Lights team at Sebring

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Chadwick'in 2022'de W Series'e geri dönmesi, 2021'de 2. olan Powell dahil birçok isim tarafından eleştirildi. Powell, "şampiyon olan isimlerin ilerlemesi" gerektiğini söyledi.

Chadwick ise geri dönüşünü, kendilerine verilen kısa sürede ilerleyebilecekleri finansmanı bulamadıklarını, bu yüzden geri döndüğünü söyledi.

W Series CEO'su Catherine Bond Muir, Chadwick'in kararını destekledi ve motor sporlarında, kadınların yükselişi konusunda sistematik sorunların olduğunu, bu açıdan Chadwick için önemli olanın yarışabilecek bir yer bulması olduğunu söylemişti.

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