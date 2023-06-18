Will Power, Grosjean'a sert çıkıştı: "Suratına okkalı bir yumruğu hak ediyor!"

Cumartesi günü antrenman seansında Grosjean tarafından engellenen Power, sonrasında aynalarına bakmadan yarış çizgisine ilerleyen Scott Dixon'ın teması nedeniyle aracına büyük hasar verdi.

Olayın ardından Power doğal olarak çok sinirliydi ve araçtan indikten sonra hızlıca Dixon'ın yanına gidip rakibiyle tartıştı.

Sıralama turlarında da hayal kırıklığı yaşayan ve başka bir kaza nedeniyle çıkan kırmızı bayrağın ardından tempo tutturamayan son şampiyon, yarınki yarışa 22. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Power, her iki isme de çok öfkeliydi!

NBC Sports'a konuşan Power, "Grosjean tam bir pislik, antrenmanda ne yaptığını gördünüz. Suratına okkalı bir yumruk yemeyi hak ediyor."

"Dixon'ın bu sabah yaptığına çok sinirlendim, tüm hafta sonumuzu mahvetti, berbat bir hareketti, olanlardan dolayı hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.