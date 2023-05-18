Wickens, ilk engelli Indy 500 yarışçısı olmak istiyor

2018'de Pocono'daki IndyCar kazasında ciddi bir omurilik yaralanması geçiren 34 yaşındaki Wickens, Hyundai'nin fabrika destekli Bryan Herta Autosport takımıyla IMSA Challenge serisinde mücadeleye devam ediyor.

Önlerde mücadele eden ve Elantra N TCR aracıyla yarışlar kazanan Kanadalı, sporun önde gelen bir bölümüne geri dönme fırsatı arıyor ve bu kapsamda gözünü 2024'te Indy 500'e dikti.

Motorsport.com'a konuşan Wickens, "Indy 500'e katılmanın harika bir fırsat olacağını düşünüyorum. 2024'te Indy 500 için gridde yer alabilirsem, bu o yarışın 108. ayağı olacak ve orada daha önce hiç engelli yarışan biri olmadı."

"Bunun benim mirasım olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama eğer mümkünse, bence yapılacak çok güzel bir şey olurdu. Ve omurilik farkındalığı için harika olur."

"Bence bir şeyle mücadele eden herhangi bir kişi için, harika bir destek sisteminiz varsa, çok çalışıyorsanız ve olumlu bir tutumunuz varsa hayatta her şeyi başarabileceğinizi göstermek harika olur." dedi.

Pocono IndyCar race, 2018: Robert Wickens crash Photo by: Todd Dziadosz / Motorsport Images

Pocono'daki kazası nedeniyle Wickens; omurilik yaralanması, göğüs omuriliği kırığı, boyun kırığı, akciğer kontüzyonu, her iki bacağında tibia ve fibula kırıkları, her iki elinde kırıklar, kırık bir sağ ön kol, kırık dirsek, sarsıntı, dört kırık kaburga dahil olmak üzere korkunç yaralanmalara maruz kaldı.

Ancak, bacak ve ayak bölgesindeki kas fonksiyonunu sınırlayan şey, omurilik zedelenmesinden sonra nörolojik iyileşmesinin yavaşlamasıydı. Wickens, biraz destekle ayakta durabilmesine rağmen artık günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor.

"Benim için tekrar bir IndyCar'a adım atmak ve tur atmak başlı başına bir başarı olurdu. Mümkün olup olmadığını görmek için elden kumandalı bir araca ihtiyacımız var."

"Şu anda, IndyCar'a uyum sağlamamıza yardımcı olacak bir ortak bulmak için bağış toplama aşamasındayız çünkü tahmin edebileceğiniz gibi, bu bedava değil. Bir kez daha piste çıkmamızın ardından artık diğer seçenekleri, diğer fırsatları düşünmeye başlayabiliriz."

"O andan itibaren, Indy 500'ün bir olasılık olup olmadığını değerlendirebiliriz ya da belki bunda son noktayı koyarım. Belki de bu mümkün değildir ve sonra kendi yolumuza bakarız. Bu durumda IMSA ve diğer kategorilere odaklanmaya başlarım." dedi.

Robert Wickens, Hyundai Elantra N: steering wheel with hand controls Photo by: Bryan Herta Autosport

Wickens, şu anda mücadele ettiği Hyundai aracını tamamen eliyle kontrol ediyor. Daha önceden Alex Zanardi, 2003'te Lausitz'de elle kontrol edilen gaz pedalına sahip bir Indycar aracını 13 tur boyunca kullanmıştı.

Wickens, Arrow McLaren takımının pilot danışmanı olarak sık sık IndyCar yarışlarına geliyor.