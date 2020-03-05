Wickens: “Acımasız” Alonso, Arrow McLaren SP'yi güçlendirecek

İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu geçen hafta yaptığı açıklama ile, üçüncü Indy 500 mücadelesi için McLaren SP Chevrolet'nin direksiyonuna geçeceğini duyurmuştu. Alonso #66 aracın direksiyona geçecek ve takımın tam zamanlı iki pilotu Oliver Askew ile Patricio O'Ward'ın takım arkadaşı olacak.

2018'de hem IndyCar hem de Indy 500'de Yılın Çaylak Sürücüsü ödülünü kazanan Wickens, o yıl Pocono Raceway'de geçirdiği kazadan sonra iyileşme sürecine devam ederken, Sam Schmidt / Ric Peterson'a ait takımın sürücü danışmanlığını yapıyor.

Şimdi, Alonso ile çalışma fırsatı yakalayacağı için son derece hevesli.

Wickens Motorsport.com'a şunları söyledi: “Gerçekten heyecan verici olacak. Sporun bir taraftarı olarak, bence inanılmaz olacak."

“Kendi açımdan bakarsam, bir dünya şampiyonu ile ilk kez yan yana çalışacağım, bu yüzden eğlenceli olacak. Her zaman çalışma ahlakının tüm kariyeri boyunca ne kadar acımasız olduğunu duydum ve onun çalışma şekli hakkında duyduğum şeylerde kendimle ilgili küçük parçalar görüyorum. Bu yüzden oldukça iyi bir kimyaya sahip olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Wickens ayrıca 2019'da ve 2018'de sırasıyla Indy Lights şampiyonluğu kazanan Askew ve O’Ward için oldukça iyi bir deneyim olacağını söyledi.

“Fernando'nun takımlarını her zaman çok yoğun şekilde zorladığı biliniyor ve iki pilotumuz için iş ahlakı anlamında neler gerektirdiğini görmek iyi olacak."

"Sanırım genç sürücüler bu seviyeye ulaştıklarında, sürüş tarafının genellikle işin kolay kısmı olduğunu görmüyorlar. Perde arkasında yapılan ve onları rakiplerinden ayıracak şey bu."

"Bu yüzden Fernando'nun çalışmalarını seyretmeleri, geri bildirimlerine bakmaları ve bilgi paylaşmaları gerçekten harika olacak."

Wickens ayrıca Alonso'nun Indy 500 öncesi bir yarışta yer almasını bekliyor.

“Ne yaparsa yapsın, çok fazla deneyim kazanacak. Bu sadece Indy'e üçüncü katılışı olsa da, zaten söylediğimiz şeyden ötürü; yani onun iş ahlakı ve yeteneklerinden dolayı güçlü olmasını bekliyorsunuz.

“Bu gerçekten harika olur. Bir pistte nasıl olacağını merak ediyorum, bence eğlenceli olacak. Alonso çok yetenekli, çok yönlü ve çeşitli bir pilot, takımımıza tamamen yeni bir boyut katacak.”