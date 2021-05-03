Üç kez Indy 500 galibi Bobby Unser hayatını kaybetti

Yapılan açıklamaya göre eski yarış pilotu, evinde doğal sebeplerle hayatını kaybetti.

Unser, kariyeri boyunca toplamda 19 kez katıldığı Indy 500'ü 1968, 1975 ve 1981'de kazanmayı başardı. Bu, üç farklı 10 yılda galibiyet alan tek sürücü olduğu anlamına geliyordu.

1934 yılında Colorado Springs'te doğan Unser, yarışmaya oldukça genç yaşlarda başladı.

1949 yılında Rosweel Speedway'de yarışmaya başlayan Unser, 1950'de Speedway Park'ta mücadele etti ve ilk şampiyonluğunu Southwestern Modified Stock Cars'ta kazandı.

1953-1955 yılları arasında Amerika Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı ve sonrasında yarış kariyerine devam etti.

IndyCar kariyerine 1962 sezonunda başladı ve Andy Granatelli'nin Novi motorlu araçlarıyla üç yıl yarıştı. İlk Indy 500 yarışına 1963 yılında çıktı. Fakat iki tur sonra kaza yaparak yarışa veda etti.

İlerleyen dönemde üç kez Indy 500'ü kazandı ve Amerika'da oldukça başarılı bir yarış kariyerine sahipti.

Unser ayrıca Pikes Peak'te 13 sınıf şampiyonluğu da kazandı ve "Dağın Kralı" unvanını aldı.

Bobby Unser with Juan Pablo Montoya in 2015 Photo by: IndyCar Series