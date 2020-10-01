Texas, Mayıs 2021’de IndyCar’da çift yarış düzenleyecek

Fort Worth, Texas’ta bulunan 1.5 millik oval pist 1 Mayıs Cumartesi günü Texas 300, 2 Mayıs Pazar günü ise Genesys 300 yarışına ev sahipliği yapacak.

Texas Motor Speedway (TMS), COVID-19 pandemisi sebebiyle başlangıcı geciken IndyCar sezonunun açılış yarışına Haziran ayında ev sahipliği yaptı.

Pistteki yarışlar geleneksel olarak Haziran’ın ilk iki haftasında gerçekleştiriliyor. Ancak bunun Mayıs’a alınması, TMS’in gelecek sezonki ilk oval yarışa ev sahipliği yapması anlamına gelecek.

TMS, Haziran 2011’de iki kısaltılmış IndyCar yarışına ev sahipliği yapmıştı ve bu yarışlar aynı gün içerisinde gerçekleştirilmişti. Bu yarışları ise Dario Franchitti ile Will Power kazanmıştı.

2021 yılında Texas’ta gerçekleştirilecek yarışların listesi ise şu şekilde:

1 Mayıs - Texas Indy 300/NTT IndyCar Series

2 Mayıs - Genesys 300/NTT IndyCar Series

11 Haziran - SpeedyCash.com 400/NASCAR Camping World Truck Series

12 Haziran - Texas 300/NASCAR Xfinity Series

13 Haziran - NASCAR All-Star Race

16 Ekim - O'Reilly Auto Parts 300/NASCAR Xfinity Series

17 Ekim - Autotrader EchoPark 500/NASCAR Cup Series