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IndyCar / Texas Yarış raporu

Texas IndyCar: O’Ward ilk zaferini kazandı

Ekleyen:
, Şef Editör

Arrow McLaren SP-Chevrolet pilotu Pato O’Ward, bu hafta sonu Texas Motor Speedway'de XPEL 375 adıyla gerçekleştirilen ikinci yarışın son bölümünde Josef Newgarden'ı geçerek serideki ilk zaferini alırken, Arrow McLaren SP ise 3 sene sonra ilk zaferini aldı.

Yarışa 4. sıradan başlayan O'Ward, 248 turluk yarışın bitmesine 24 tur kala Newgarden'ı geçerek liderliğe yükseldi ve damalı bayrağı 1.2 sn önde görerek kariyerinin ilk zaferini kazandı.

2019'da IndyCar'da tam zamanlı mücadele etmeye başlayan O'Ward, şu ana kadar 5 defa podyuma çıksa da hiç podyumun tepesinde yer alamamıştı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışta ikinci olan O'Ward, bu sefer podyumun zirvesinde yer alarak önemli bir başarı elde etti.

O'Ward'a geçildikten sonra yerini koruyan Newgarden, 1.2 sn geride 2. olurken podyumu tamamlayan isim Graham Rahal oldu.

Texas'ta gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan 6 kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon, pistteki ikinci yarışa pole pozisyonundan başlasa da ancak 4. olabildi.

Cumartesi günkü yarışta mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamayan Colton Herta, ikinci yarışta 5. oldu.

Bu yarışın ardından Dixon şampiyona liderliğini korurken, O'Ward 22 puan geride ikinciliğe yükseldi.

Serinin sıradaki yarışları Indianapolis Motor Speedway'de gerçekleştirilecek.

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Mph
1 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 248   169.360
2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 248 1.244 169.332
3 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 248 5.644 169.234
4 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 248 6.038 169.225
5 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 248 6.378 169.218
6 France Simon Pagenaud United States Team Penske 248 7.008 169.204
7 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 248 8.368 169.174
8 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 248 11.892 169.095
9 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 248 12.721 169.077
10 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 248 14.592 169.035
11 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 248 15.318 169.019
12 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 248 16.074 169.002
13 Australia Will Power United States Team Penske 248 17.813 168.964
14 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 247 1 Lap 168.260
15 Brazil Tony Kanaan United States Chip Ganassi Racing 246 2 Laps 167.686
16 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 246 2 Laps 167.630
17 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 115 133 Laps 160.655
18 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 30 218 Laps 43.800
19 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 0    
20 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 0 248 Laps  
21 Brazil Pietro Fittipaldi Dale Coyne Racing with RWR 0    
22 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 0 248 Laps  
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 0 248 Laps  
24 United States Conor Daly United Kingdom Carlin 0 248 Laps  
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Seri IndyCar
Etkinlik Texas
Editör Abdullah Çelik

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