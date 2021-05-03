Texas IndyCar: O’Ward ilk zaferini kazandı

Yarışa 4. sıradan başlayan O'Ward, 248 turluk yarışın bitmesine 24 tur kala Newgarden'ı geçerek liderliğe yükseldi ve damalı bayrağı 1.2 sn önde görerek kariyerinin ilk zaferini kazandı.

2019'da IndyCar'da tam zamanlı mücadele etmeye başlayan O'Ward, şu ana kadar 5 defa podyuma çıksa da hiç podyumun tepesinde yer alamamıştı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışta ikinci olan O'Ward, bu sefer podyumun zirvesinde yer alarak önemli bir başarı elde etti.

O'Ward'a geçildikten sonra yerini koruyan Newgarden, 1.2 sn geride 2. olurken podyumu tamamlayan isim Graham Rahal oldu.

Texas'ta gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan 6 kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon, pistteki ikinci yarışa pole pozisyonundan başlasa da ancak 4. olabildi.

Cumartesi günkü yarışta mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamayan Colton Herta, ikinci yarışta 5. oldu.

Bu yarışın ardından Dixon şampiyona liderliğini korurken, O'Ward 22 puan geride ikinciliğe yükseldi.

Serinin sıradaki yarışları Indianapolis Motor Speedway'de gerçekleştirilecek.