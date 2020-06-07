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IndyCar / Texas / Yarış raporu

Texas IndyCar: Dixon harika performansıyla kazandı!

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Texas IndyCar: Dixon harika performansıyla kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Haz 2020 05:48

2020 IndyCar sezonunun ilk yarışı olan Genesys 300 yarışını Chip Ganassi Racing pilotu Scott Dixon ilk sırada noktaladı.

IndyCar sezonunun ilk yarışı Texas'ta başlarken, sıralama turlarında en hızlı isim Josef Newgarden oldu.

Onu Scott Dixon ile Simon Pagenaud ve Ryan Hunter Reay takip etti.

200 tur üzerinden gerçekleştirilen yarış oldukça heyecanlıydı. İlk turlarda Newgarden'ın liderliği vardı. Daha sonra liderliğe Dixon yükseldi. Yarışın 36. turunda Alex Palou ile Rinus Veekay ikilisi çarpışarak yarışa veda ettiler.

Yarış yeniden başladığında Dixon yerini korumayı başardı. Son bölüme doğru girerken Dixon lider, Felix Rosenqvist ise ikinci sırada yar alıyordu.

İkili galibiyet için çekişmeye başladılar. Ancak bitime on tur kala Rosenqvist aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Dixon sonrasında rahat bir zafer elde ederken, Simon Pagenuad ikinci ve Newgarden üçüncü oldu.

Andretti'den Zach Veach dördüncü, Ed Carpetner beşinci ve Conor Daly altıncı oldu.

İlk onu tamamlayan isimler Colton Herta, Ryan Hunter Reay, Oliver Askew ve Tony Kanaan oldu.

McLaren sürücüsü Patricio O'Ward ancak 12. olabildi.

Yarış sonuçları:

 Poz.  No. Sürücü Takım  Tur Zaman/Fark
9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 200 1:38'37.7648
22 Simon Pagenaud Team Penske 200 4.4109
1 Josef Newgarden Team Penske 200 5.8064
26 Zach Veach Andretti Autosport 200 6.5778
20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 200 6.9481
59 Conor Daly Carlin 200 7.5762
88 Colton Herta Andretti Autosport 200 8.0553
28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 200 8.3105
7 Oliver Askew Arrow McLaren SPM 200 8.6943
10  14 Tony Kanaan AJ Foyt Racing 200 8.9630
11  4 Charlie Kimball AJ Foyt Racing 199  
12  5 Patricio O'Ward Arrow McLaren SPM 199  
13  12 Will Power Team Penske 199  
14  98 Marco Andretti Andretti Autosport 199  
15  27 Alexander Rossi Andretti Autosport 199  
16  60 Jack Harvey Meyer Shank Racing 199  
17  15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 198  
18  29 James Hinchcliffe Andretti Autosport 198  
19  8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing  196  
20  10 Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing  190  
21  18 Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 156  
22  21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 36  
23  55 Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 36  
DNS  30 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing
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Seri IndyCar
Etkinlik Texas
Editör David Malsher

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