Texas IndyCar: Dixon harika performansıyla kazandı!

IndyCar sezonunun ilk yarışı Texas'ta başlarken, sıralama turlarında en hızlı isim Josef Newgarden oldu.

Onu Scott Dixon ile Simon Pagenaud ve Ryan Hunter Reay takip etti.

200 tur üzerinden gerçekleştirilen yarış oldukça heyecanlıydı. İlk turlarda Newgarden'ın liderliği vardı. Daha sonra liderliğe Dixon yükseldi. Yarışın 36. turunda Alex Palou ile Rinus Veekay ikilisi çarpışarak yarışa veda ettiler.

Yarış yeniden başladığında Dixon yerini korumayı başardı. Son bölüme doğru girerken Dixon lider, Felix Rosenqvist ise ikinci sırada yar alıyordu.

İkili galibiyet için çekişmeye başladılar. Ancak bitime on tur kala Rosenqvist aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Dixon sonrasında rahat bir zafer elde ederken, Simon Pagenuad ikinci ve Newgarden üçüncü oldu.

Andretti'den Zach Veach dördüncü, Ed Carpetner beşinci ve Conor Daly altıncı oldu.

İlk onu tamamlayan isimler Colton Herta, Ryan Hunter Reay, Oliver Askew ve Tony Kanaan oldu.

McLaren sürücüsü Patricio O'Ward ancak 12. olabildi.

Yarış sonuçları: