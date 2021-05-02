Texas IndyCar: Dixon domine ederek kazandı
Scott Dixon, Texas Motor Speedway'de gerçekleştirilen 212 turluk Genesys 300 yarışının 206 turunu lider götürerek bu sene ilk zaferini kazanırken, Scott McLaughlin IndyCar'daki ilk oval yarışında ikinci olarak harika bir sonuç aldı.
9 numaralı Bank Chip Ganassi Racing Honda ile yarışan Dixon, uzun yarışın 206 turunda lider gitti ve damalı bayrağı Yeni Zelandalı McLaughlin'in 0.246 sn önünde görerek yarışı kazanan isim oldu.
3 numaralı PPG Team Penske Chevrolet aracıyla yarışan 3 kez Avustralya V8 Supercars şampiyonu McLaughlin, oval pistte ilk defa yarışmasına rağmen çok iyi performans sergiledi ve 2. oldu.
5 numaralı Arrow McLaren SP Chevrolet ile Pado O'Ward ise 3. olarak Texas yarışında podyumu tamamlayan isim oldu.
Texas zaferi ile Dixon, IndyCar'da 51. zaferini elde etti ve tüm zamanların en çok kazananlar listesinde ikinci sırada bulunan Mario Andretti'nin 1 galibiyet gerisine kadar gelmiş oldu. Bu alanda rekor 67 IndyCar zaferi ile A.J. Foyt'ta bulunuyor.
Dixon böylece katılmış olduğu 19 IndyCar sezonunda en az bir galibiyet almayı da başarmış oldu.
Bu akşam Texas'ta bir yarış daha gerçekleştirilecek. XPEL 375 adıyla gerçekleştirilecek bu yarışa Dixon pole pozisyonundan başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Mph
|1
| Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|212
|1:45'51.341
|173.036
|2
| Scott McLaughlin
|Team Penske
|212
|1:45'51.606
|0.264
|173.028
|3
| Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|212
|1:45'53.122
|1.780
|172.987
|4
| Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|212
|1:45'54.197
|2.856
|172.958
|5
| Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|212
|1:45'57.945
|6.604
|172.856
|6
| Josef Newgarden
|Team Penske
|212
|1:45'59.244
|7.903
|172.821
|7
| Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|212
|1:45'59.846
|8.504
|172.804
|8
| Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|212
|1:46'00.931
|9.589
|172.775
|9
| Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|212
|1:46'01.407
|10.065
|172.762
|10
| Simon Pagenaud
|Team Penske
|212
|1:46'01.768
|10.427
|172.752
|11
| Tony Kanaan
|Chip Ganassi Racing
|212
|1:46'03.360
|12.018
|172.709
|12
| Ed Jones
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|212
|1:46'03.920
|12.578
|172.694
|13
| Felix Rosenqvist
|Arrow McLaren SP
|212
|1:46'04.289
|12.947
|172.684
|14
| Will Power
|Team Penske
|212
|1:46'05.696
|14.354
|172.645
|15
| Pietro Fittipaldi
|Dale Coyne Racing with RWR
|212
|1:46'06.392
|15.050
|172.626
|16
| Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|212
|1:46'08.835
|17.493
|172.560
|17
| Ed Carpenter
|Ed Carpenter Racing
|212
|1:46'11.235
|19.893
|172.495
|18
| Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|212
|1:46'15.298
|23.956
|172.385
|19
| Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|211
|1:46'06.957
|1 Lap
|171.797
|20
| Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|211
|1:46'12.124
|1 Lap
|171.658
|21
| Conor Daly
|Carlin
|211
|1:46'16.691
|1 Lap
|171.535
|22
| Colton Herta
|Andretti Autosport
|190
|1:37'20.280
|22 Laps
|168.649
|23
| James Hinchcliffe
|Andretti Steinbrenner Autosport
|158
|1:15'50.871
|54 Laps
|179.981
|24
| Sébastien Bourdais
|A.J. Foyt Enterprises
|55
|22'53.581
|157 Laps
|207.574
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Texas
|Editör
|David Malsher