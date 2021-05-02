Texas IndyCar: Dixon domine ederek kazandı

9 numaralı Bank Chip Ganassi Racing Honda ile yarışan Dixon, uzun yarışın 206 turunda lider gitti ve damalı bayrağı Yeni Zelandalı McLaughlin'in 0.246 sn önünde görerek yarışı kazanan isim oldu.

3 numaralı PPG Team Penske Chevrolet aracıyla yarışan 3 kez Avustralya V8 Supercars şampiyonu McLaughlin, oval pistte ilk defa yarışmasına rağmen çok iyi performans sergiledi ve 2. oldu.

5 numaralı Arrow McLaren SP Chevrolet ile Pado O'Ward ise 3. olarak Texas yarışında podyumu tamamlayan isim oldu.

Texas zaferi ile Dixon, IndyCar'da 51. zaferini elde etti ve tüm zamanların en çok kazananlar listesinde ikinci sırada bulunan Mario Andretti'nin 1 galibiyet gerisine kadar gelmiş oldu. Bu alanda rekor 67 IndyCar zaferi ile A.J. Foyt'ta bulunuyor.

Dixon böylece katılmış olduğu 19 IndyCar sezonunda en az bir galibiyet almayı da başarmış oldu.

Bu akşam Texas'ta bir yarış daha gerçekleştirilecek. XPEL 375 adıyla gerçekleştirilecek bu yarışa Dixon pole pozisyonundan başlayacak.