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IndyCar / Texas Yarış raporu

Texas IndyCar: Dixon domine ederek kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Scott Dixon, Texas Motor Speedway'de gerçekleştirilen 212 turluk Genesys 300 yarışının 206 turunu lider götürerek bu sene ilk zaferini kazanırken, Scott McLaughlin IndyCar'daki ilk oval yarışında ikinci olarak harika bir sonuç aldı.

Texas IndyCar: Dixon domine ederek kazandı

9 numaralı Bank Chip Ganassi Racing Honda ile yarışan Dixon, uzun yarışın 206 turunda lider gitti ve damalı bayrağı Yeni Zelandalı McLaughlin'in 0.246 sn önünde görerek yarışı kazanan isim oldu.

3 numaralı PPG Team Penske Chevrolet aracıyla yarışan 3 kez Avustralya V8 Supercars şampiyonu McLaughlin, oval pistte ilk defa yarışmasına rağmen çok iyi performans sergiledi ve 2. oldu.

5 numaralı Arrow McLaren SP Chevrolet ile Pado O'Ward ise 3. olarak Texas yarışında podyumu tamamlayan isim oldu.

Texas zaferi ile Dixon, IndyCar'da 51. zaferini elde etti ve tüm zamanların en çok kazananlar listesinde ikinci sırada bulunan Mario Andretti'nin 1 galibiyet gerisine kadar gelmiş oldu. Bu alanda rekor 67 IndyCar zaferi ile A.J. Foyt'ta bulunuyor.

Dixon böylece katılmış olduğu 19 IndyCar sezonunda en az bir galibiyet almayı da başarmış oldu.

Bu akşam Texas'ta bir yarış daha gerçekleştirilecek. XPEL 375 adıyla gerçekleştirilecek bu yarışa Dixon pole pozisyonundan başlayacak.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Mph
1 New Zealand Scott Dixon
United States Chip Ganassi Racing 212 1:45'51.341 173.036
2 New Zealand Scott McLaughlin
United States Team Penske 212 1:45'51.606 0.264 173.028
3 Mexico Patricio O'Ward
Arrow McLaren SP 212 1:45'53.122 1.780 172.987
4 Spain Alex Palou
United States Chip Ganassi Racing 212 1:45'54.197 2.856 172.958
5 United States Graham Rahal
United States Rahal Letterman Lanigan Racing 212 1:45'57.945 6.604 172.856
6 United States Josef Newgarden
United States Team Penske 212 1:45'59.244 7.903 172.821
7 United Kingdom Jack Harvey
United States Michael Shank Racing 212 1:45'59.846 8.504 172.804
8 United States Alexander Rossi
United States Andretti Autosport 212 1:46'00.931 9.589 172.775
9 Japan Takuma Sato
United States Rahal Letterman Lanigan Racing 212 1:46'01.407 10.065 172.762
10 France Simon Pagenaud
United States Team Penske 212 1:46'01.768 10.427 172.752
11 Brazil Tony Kanaan
United States Chip Ganassi Racing 212 1:46'03.360 12.018 172.709
12 United Arab Emirates Ed Jones
Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 212 1:46'03.920 12.578 172.694
13 Sweden Felix Rosenqvist
Arrow McLaren SP 212 1:46'04.289 12.947 172.684
14 Australia Will Power
United States Team Penske 212 1:46'05.696 14.354 172.645
15 Brazil Pietro Fittipaldi
Dale Coyne Racing with RWR 212 1:46'06.392 15.050 172.626
16 United States Ryan Hunter-Reay
United States Andretti Autosport 212 1:46'08.835 17.493 172.560
17 United States Ed Carpenter
United States Ed Carpenter Racing 212 1:46'11.235 19.893 172.495
18 Canada Dalton Kellett
United States A.J. Foyt Enterprises 212 1:46'15.298 23.956 172.385
19 Sweden Marcus Ericsson
United States Chip Ganassi Racing 211 1:46'06.957 1 Lap 171.797
20 Netherlands Rinus van Kalmthout
United States Ed Carpenter Racing 211 1:46'12.124 1 Lap 171.658
21 United States Conor Daly
United Kingdom Carlin 211 1:46'16.691 1 Lap 171.535
22 United States Colton Herta
United States Andretti Autosport 190 1:37'20.280 22 Laps 168.649
23 Canada James Hinchcliffe
Andretti Steinbrenner Autosport 158 1:15'50.871 54 Laps 179.981
24 France Sébastien Bourdais
United States A.J. Foyt Enterprises 55 22'53.581 157 Laps 207.574
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Seri IndyCar
Etkinlik Texas
Editör David Malsher

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