Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / IndyCar pilotu Herta, sezon içinde McLaren ile teste çıkacak
IndyCar / Texas Yarış raporu

Teksas IndyCar: Newgarden son virajda takım arkadaşını geçerek kazandı

Penske pilotu Scott McLaughlin, uzun süre lider götürdüğü yarışta son virajda takım arkadaşı Josef Newgarden'a geçildi ve Penske'e zaferi getiren isim Newgarden oldu.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

McLaughlin, iyi bir çekiş yakalamasının ardından henüz ilk tur sona ermeden dıştan yaptığı atak ile pole pozisyonu sahibi Felix Rosenqvist'i geride bırakarak liderliği aldı.  Will Power ise Takuma Sato'yu geride bırakarak üçüncü sıranın sahibi oldu.

Hemen sonrasında Helio Castroneves, Power'a atak yaptı, ancak bu sırada ivme kaybetti ve Sato ile  Colton Herta'nın gerisine düştü. Bu ikili daha sonra Power'ı geçerek üçüncü ve dördüncü sıraları aldılar. 

Yarışın ilk sarı bayrağı 12. turda, erken startı sonrası kazandığı yerleri geri vermek zorunda kalan Alexander Rossi'nin aracının aniden yavaşlaması sonrası çıktı, Rossi'nin yarışı ise sona erdi. Yarış 17. turda yeniden başlarken, ön grubun sıralaması ise değişmedi.

54. turda Rinus VeeKay pit stop yapan ikinci isim oldu. Yarış lideri McLaughlin ve ikinci Rosenqvist 57. turda, Sato, Herta, Power ve Dixon grubu ise 62. turda pite girdiler. Sato pite girerken takım arkadaşı tarafından engellenmesi sonucu epey zaman kaybederek 20. sıraya gerilemek durumunda kaldı.

Pit stoplar sonrası McLaughlin, pitlerde avantaj kazanan ve 8 sıra birden yükselen takım arkadaşı Josef Newgarden'ın 12.5 saniye önünde liderliğini sürdürdü. Newgarden, 90. turda farkı 6.5 saniyeye kadar indirmiş, iki sıra birden kaybeden Rosenqvist ise bir diğer avantaj kazanan isim olan Pato O'Ward'ı geçerek üçüncülüğe yükselmişti.

98. turda Sato'nun Devlin DeFrancesco ile temas edip duvara dokunması ve piste birçok parçanın saçılması sonucu yeniden sarı bayrak çıktı. Sarı bayraklar sonrası birçok isim pite girerken McLaren SP ikilisi, O'Ward ve Rosenqvist yaşadıkları sorunların ardından 16. ve 17. sıralara gerilediler. Teksas'ta ilk kez yarışan Romain Grosjean ise pite girerken yaşadığı motor arızası sonrası yarışa veda etti.

Pitlerden sonra sıralama McLaughlin, Newgarden, Power, Dixon, Ericsson, VeeKay, Herta, Alex Palou, Simon Pagenaud ve Castroneves olarak şekillendi.

Ancak yarış 114. turda ve 129. turda yaşanan olaylar sonrası sarı bayrak periyodu iki kez uzadı. 129. turdaki olayda Castroneves, Graham Rahal ve DeFrancesco temas yaşayarak yarış dışı kalırken, sarı bayrak periyodu esnasında pole pozisyonu sahibi Felix Rosenqvist mekanik arıza sonucu yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Sarı bayrak periyodu 148. turda sona erdi. 150. turda Newgarden takım arkadaşına atak yaptı fakat McLaughlin yerini hızlıca geri aldı.

Bu periyodun yükselen yıldızı ise VeeKay oldu. Yarış başlar başlamaz Ericsson'ı geçerek beşinciliğe yükselen VeeKay, 159. tura kadar önündeki tüm pilotları geçerek liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Newgarden ise altıncılığa kadar geriledi.

164. turda yarışı üçüncü sırada götüren Will Power, yaptığı çifte atak ile liderliği aldı. 

İkinciliğe düşen VeeKay, 178. tura kadar yerini korudu fakat McLaughlin, Ericsson, Newgarden üçlüsünün tamamına geçildi, aynı şekilde pite yakıtı azalan Will Power da bu üçlüye direnemedi.

McLauglin ve Newgarden 191. turda pite girdiler, Ericcson ise 194. turda pite girdi. VeeKay bir kez daha ilk sıraya yükselse de 205. turda McLaughlin'e geçilerek liderliği kaybetti. VeeKay sonrasında arkasındaki pilotların çoğuna geçilecek ve yarışı ancak 10. sırada tamamlayabilecekti.

Yarışın sonlarına doğru lider McLaughlin trafiğe yakalanınca ikinci Newgarden'a fırsat doğdu. Newgarden, son turun son virajına yeterli momentumu yakalayarak girdi, takım arkadaşını geçti ve finiş çizgisine 0.0669 saniye gibi bir farkla ulaşarak galibiyetin sahibi oldu.

Ericsson ise üçüncü olarak podyuma çıkan diğer isim oldu.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 248  
2 3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 248 0.066
3 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 248 1.353
4 12 Australia Will Power United States Team Penske 248 15.223
5 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 248 15.673
6 48 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 248 18.093
7 10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 248 19.193
8 60 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 248 22.464
9 45 United States Santino Ferrucci United States Rahal Letterman Lanigan Racing 248 24.414
10 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 248 25.484
11 18 United States David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 248 26.050
12 26 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 247 1 Lap
13 33 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 247 1 Lap
14 11 United States J.R. Hildebrand United States A.J. Foyt Enterprises 247 1 Lap
15 5 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 247 1 Lap
16 77 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 247 1 Lap
17 4 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 246 2 Laps
18 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 245 3 Laps
19 30 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 233 15 Laps
20 51 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 140 108 Laps
21 7 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 138 110 Laps
22 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 128 120 Laps
23 06 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 128 120 Laps
24 29 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 128 120 Laps
25 14 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 113 135 Laps
26 28 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 103 145 Laps
27 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 11 237 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
IndyCar pilotu Herta, sezon içinde McLaren ile teste çıkacak
Önceki haber

IndyCar pilotu Herta, sezon içinde McLaren ile teste çıkacak
Yorumları görüntüle
David Malsher Daha fazlası
David Malsher
IndyCar, yeni hibrit sisteme geçişi 2024'e erteledi
IndyCar

IndyCar, yeni hibrit sisteme geçişi 2024'e erteledi

Rolex 24: Castroneves, Meyer Shank Acura’ yı duygusal bir zafere taşıdı Daytona 24
IMSA

Rolex 24: Castroneves, Meyer Shank Acura’ yı duygusal bir zafere taşıdı

Herta: "Eğer fırsat olursa büyük olasılıkla F1'de yarışırım"
IndyCar

Herta: "Eğer fırsat olursa büyük olasılıkla F1'de yarışırım"

Son Haberler

Teksas IndyCar: Newgarden son virajda takım arkadaşını geçerek kazandı
Haber video
IndyCar IndyCar

Teksas IndyCar: Newgarden son virajda takım arkadaşını geçerek kazandı

IndyCar pilotu Herta, sezon içinde McLaren ile teste çıkacak
IndyCar IndyCar

IndyCar pilotu Herta, sezon içinde McLaren ile teste çıkacak

IndyCar, yeni hibrit sisteme geçişi 2024'e erteledi
IndyCar IndyCar

IndyCar, yeni hibrit sisteme geçişi 2024'e erteledi

IndyCar St. Petersburg: Sezonun ilk yarışında galip McLaughlin
Haber video
IndyCar IndyCar

IndyCar St. Petersburg: Sezonun ilk yarışında galip McLaughlin

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.