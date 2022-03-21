Teksas IndyCar: Newgarden son virajda takım arkadaşını geçerek kazandı

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McLaughlin, iyi bir çekiş yakalamasının ardından henüz ilk tur sona ermeden dıştan yaptığı atak ile pole pozisyonu sahibi Felix Rosenqvist'i geride bırakarak liderliği aldı. Will Power ise Takuma Sato'yu geride bırakarak üçüncü sıranın sahibi oldu.

Hemen sonrasında Helio Castroneves, Power'a atak yaptı, ancak bu sırada ivme kaybetti ve Sato ile Colton Herta'nın gerisine düştü. Bu ikili daha sonra Power'ı geçerek üçüncü ve dördüncü sıraları aldılar.

Yarışın ilk sarı bayrağı 12. turda, erken startı sonrası kazandığı yerleri geri vermek zorunda kalan Alexander Rossi'nin aracının aniden yavaşlaması sonrası çıktı, Rossi'nin yarışı ise sona erdi. Yarış 17. turda yeniden başlarken, ön grubun sıralaması ise değişmedi.

54. turda Rinus VeeKay pit stop yapan ikinci isim oldu. Yarış lideri McLaughlin ve ikinci Rosenqvist 57. turda, Sato, Herta, Power ve Dixon grubu ise 62. turda pite girdiler. Sato pite girerken takım arkadaşı tarafından engellenmesi sonucu epey zaman kaybederek 20. sıraya gerilemek durumunda kaldı.

Pit stoplar sonrası McLaughlin, pitlerde avantaj kazanan ve 8 sıra birden yükselen takım arkadaşı Josef Newgarden'ın 12.5 saniye önünde liderliğini sürdürdü. Newgarden, 90. turda farkı 6.5 saniyeye kadar indirmiş, iki sıra birden kaybeden Rosenqvist ise bir diğer avantaj kazanan isim olan Pato O'Ward'ı geçerek üçüncülüğe yükselmişti.

98. turda Sato'nun Devlin DeFrancesco ile temas edip duvara dokunması ve piste birçok parçanın saçılması sonucu yeniden sarı bayrak çıktı. Sarı bayraklar sonrası birçok isim pite girerken McLaren SP ikilisi, O'Ward ve Rosenqvist yaşadıkları sorunların ardından 16. ve 17. sıralara gerilediler. Teksas'ta ilk kez yarışan Romain Grosjean ise pite girerken yaşadığı motor arızası sonrası yarışa veda etti.

Pitlerden sonra sıralama McLaughlin, Newgarden, Power, Dixon, Ericsson, VeeKay, Herta, Alex Palou, Simon Pagenaud ve Castroneves olarak şekillendi.

Ancak yarış 114. turda ve 129. turda yaşanan olaylar sonrası sarı bayrak periyodu iki kez uzadı. 129. turdaki olayda Castroneves, Graham Rahal ve DeFrancesco temas yaşayarak yarış dışı kalırken, sarı bayrak periyodu esnasında pole pozisyonu sahibi Felix Rosenqvist mekanik arıza sonucu yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Sarı bayrak periyodu 148. turda sona erdi. 150. turda Newgarden takım arkadaşına atak yaptı fakat McLaughlin yerini hızlıca geri aldı.

Bu periyodun yükselen yıldızı ise VeeKay oldu. Yarış başlar başlamaz Ericsson'ı geçerek beşinciliğe yükselen VeeKay, 159. tura kadar önündeki tüm pilotları geçerek liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Newgarden ise altıncılığa kadar geriledi.

164. turda yarışı üçüncü sırada götüren Will Power, yaptığı çifte atak ile liderliği aldı.

İkinciliğe düşen VeeKay, 178. tura kadar yerini korudu fakat McLaughlin, Ericsson, Newgarden üçlüsünün tamamına geçildi, aynı şekilde pite yakıtı azalan Will Power da bu üçlüye direnemedi.

McLauglin ve Newgarden 191. turda pite girdiler, Ericcson ise 194. turda pite girdi. VeeKay bir kez daha ilk sıraya yükselse de 205. turda McLaughlin'e geçilerek liderliği kaybetti. VeeKay sonrasında arkasındaki pilotların çoğuna geçilecek ve yarışı ancak 10. sırada tamamlayabilecekti.

Yarışın sonlarına doğru lider McLaughlin trafiğe yakalanınca ikinci Newgarden'a fırsat doğdu. Newgarden, son turun son virajına yeterli momentumu yakalayarak girdi, takım arkadaşını geçti ve finiş çizgisine 0.0669 saniye gibi bir farkla ulaşarak galibiyetin sahibi oldu.

Ericsson ise üçüncü olarak podyuma çıkan diğer isim oldu.

Yarış sonuçları: