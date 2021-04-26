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IndyCar / St. Pete / Yarış raporu

St. Pete IndyCar: Herta, domine ederek kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Andretti Autosport-Honda pilotu Colton Herta, St. Petersburg’daki yarışın 100 turundan 97’sini lider götürerek, yarışı rahat bir şekilde kazandı. Böylelikle Herta, bir cadde pistindeki ilk, kariyerindeki ise 4. galibiyetini almış oldu.

St. Pete IndyCar: Herta, domine ederek kazandı

İlk turlar St.Pete pistinin standartlarına göre oldukça sakin geçti. Herta, liderliğini korurken, Jack Harvey 2. sırada kalmayı başardı. Daha önce St.Pete’de 2 kez yarış kazanmış Josef Newgarden ise 3. sıraya yükseldi. Newgarden’ın takım arkadaşı Simon Pagenaud, Sebastien Bourdais ile ufak bir temas yaşasa da 4. sırayı korumayı başardı.

7. tura girildiğinde Herta, 2. sırada bulunan Harvey ile arasındaki 2 farkı saniyeye kadar çıkardı. Harvey de arkasındaki Newgarden ile arayı 2 saniyeye kadar açmayı başardı.

Herta, 12. tura kadar aradaki farkı açmaya devam etti. Arkasındaki çoğu pilot ise benzin korumaya dayalı 2 pit stop stratejisine geçtiler. 5. pilot ile 10. pilot arasındaki grup, birbirinin 3 saniye içinde bulunuyordu.

16. tura girdiğimizde 2 pit stop yapacak grubun sonunda bulunan Jimmie Johnson, son virajda önden kayma yaşadı ve pistin dışına taştı. Bu da pit yolunun kapanmasına neden oldu. Scott McLaughlin, Will Power, Felix Rosenqvist ve çaylak pilot Romain Grosjean pit yolu kapanmadan pite girmişlerdi.

22. turda sarı bayraklar ortadan kalktı ve yarış yeniden başladı. 5. sıradaki Bourdais, soğuk frenlerle birlikte blokaj yaptı ancak 5. sıraya tutunmasını bildi.

31. tura girdiğimizde 3. sırada bulunan Newgarden, Harvey’i arkasında bıraktı ve 2. sıranın sahibi oldu. Fakat lider Herta ile arasında kapaması gereken 4 saniyelik bir fark vardı. Herta, lastiklerini gayet iyi korumuştu ancak Newgarden mükemmel bir ritim yakalamıştı ve aradaki farkı 3 turda 2.1 saniyeye kadar indirdi.

35. tura girildiğinde Herta ve Newgarden pite girdiler. Birkaç tur önce Newgarden tarafından geçilen Harvey’nin temposu oldukça düştü ve bolca sıra kaybetti. Herta ve Newgarden’dan bir tur sonra 3 ve 4. sırada bulunan Pagenaud ve Rossi pite girdi.

Pit çıkışında soğuk lastiklere sahip Rossi’nin arkasında bulunan ve lastikleri optimum çalışma sıcaklığına ulaştırmayı başaran Rahal, Rossi’yi hemen geçmek istedi. 4. virajda içeriden dalan Rahal, Rossi’nin tam olarak yanında olamadı ve Rossi onu çok geç gördü. Rossi, dönmeye başladığında ise ikili çarpıştı. İkisi de yarışa devam edebildi ama sonunculuğa gerilediler ve liderin 2 tur arkasına düştüler.

Pitte yeni lastikler takıldıktan sonra Herta, Newgarden ile arasındaki farkı açtı. Pit stoplardan 10 tur sonra ikili arasındaki fark 7 saniyeye çıkmıştı. Newgarden’ın 5 saniye arkasında da Pagenaud bulunuyordu.

Herta 68. tura geldiğimizde bu farkı 11 saniyeye çıkarmıştı ve bu tur pite girdi. Newgarden ve Pagenaud de onu takip ettiler ve daha yumuşak bir lastik seti taktılar.

Yarışın bitmesine 27 tur kala Jimmie Johsnon, 3. virajın çıkışında spin attı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. 4 tur sonra yarış yeniden başlatıldığından daha yumuşak ve ısıtılması daha kolay lastiklere sahip Newgarden, Herta üzerinde baskı kurdu. Fakat Herta hata yapmadı ve liderliğini korudu.

Yarışın sonuna kadar ikili yarışın en hızlı turlarını kaydetti ve 3. sıradaki Pagenaud ile arayı açtılar. Herta yarış sonuna kadar hata yapmadı ve Newgarden’ın 2.5 saniye önünde çizgiyi ilk gören pilot oldu.

Podyumu Pagenaud tamamlarken, Jack Harvey dördüncü ve Scott Dixon altıncı oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 100 1:51'51.411     96.552 54
2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 100 1:51'53.904 2.493 2.493 96.516 40
3 France Simon Pagenaud United States Team Penske 100 1:51'57.561 6.149 3.656 96.464 36
4 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 100 1:51'59.494 8.083 1.933 96.436 32
5 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 100 1:52'00.361 8.949 0.866 96.423 30
6 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 1:52'03.091 11.680 2.730 96.384 28
7 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 100 1:52'03.350 11.939 0.259 96.381 26
8 Australia Will Power United States Team Penske 100 1:52'04.647 13.236 1.297 96.362 24
9 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 100 1:52'05.130 13.719 0.483 96.355 22
10 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 100 1:52'07.406 15.995 2.275 96.322 20
11 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 100 1:52'09.004 17.592 1.597 96.300 19
12 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP 100 1:52'09.975 18.563 0.971 96.286 18
13 France Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR 100 1:52'14.139 22.727 4.163 96.226 17
14 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 100 1:52'15.539 24.127 1.399 96.206 16
15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 1:52'16.204 24.792 0.665 96.197 15
16 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 100 1:52'39.571 48.160 23.367 95.864 14
17 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 99 1:51'51.251 1 Lap 1 Lap 95.589 14
18 Canada James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport 99 1:52'18.667 1 Lap 27.416 95.200 12
19 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 99 1:52'22.715 1 Lap 4.048 95.143 11
20 United Arab Emirates Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 99 1:52'38.395 1 Lap 15.679 94.922 10
21 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 98 1:52'19.059 2 Laps 1 Lap 94.233 9
22 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 95 1:52'43.664 5 Laps 3 Laps 91.016 8
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 67 1:13'54.696 33 Laps 28 Laps 97.901 7
24 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 18 25'26.704 82 Laps 49 Laps 76.400 6
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Seri IndyCar
Etkinlik St. Pete
Editör David Malsher

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