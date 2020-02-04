Schmidt: Fanlar Alonso'yu tekrardan Indy500'de görmeyi hak ediyor

Andretti Autosport 2017'deki Indy500 yarışında Alonso'nun McLaren girişini takımlarında üstlendi, Alonso'nun sıralamalarda 5.olmasına, 27 tur birinci gitmesine ve yarışın tamamı boyunca ön grupta gitmesine yardımcı oldu, ta ki Alonso'nun Honda motoru yarış bitimine 21 tur kala bozulana kadar.

Ancak Alonso ve McLaren'in Honda'nın Formula 1 güç ünitesini 2015-2017 seneleri arasında kullandıkları dönemde yerden yere vurmaları Japon üreticiyle ters düşmelerine neden oldu ve böylece Alonso'nun sorunlu 2019 Indy 500 girişi Chevrolet destekli olmak zorunda oldu.

Aynı şekilde McLaren'in IndyCar'a dönüşü Arrow Schmidt Peterson Motorsports olarak bilinen takımı alarak gerçekleşti ve takımın Honda Performance Development ünitesinden Chevrolet/Ilmor ünitesine geçmesiyle sonuçlandı.

Ancak buna rağmen Alonso Toyota ile olan bağları, -aynı zamanda Honda'nın marka rakibi- sayesinde FIA WEC'i şampiyonlukla bitirmeyi başardı ve aynı zamanda Le Mans 24 Saat'i kazandı. Motorsport.com'un yorumlamalarına göre Michael Andretti'nin takımı ve Alonso anlaşmayı yaratmaya yakındı.

İki haftadan daha kısa bir süre önce Alonso'nun McLaren elçisi görevinin sonlandığı açıklandı ve Alonso-Andretti anlaşmasının önündeki tek engel Honda'nın Japonya tarafıydı. Alonso'nun 104. Indy 500'e katılma planının sekteye uğradığı kısım burası oldu, ancak ne California merkezli HPD ne de Andretti Autosport, Motorsport.com'un iletişime geçtiği anda bu konuda yorum yapmadılar.

Alonso ise Speedway'de yapılacak yarışta kendine bir Chevrolet motoruna sahip araç aramaya başladı. Team Penske'nin Indy 500 planının 3 tam zamanlı ve üç kez Indy 500 galibi Helio Castronevez'in Indy 500'de yer alması için 1 ekstra araç yarıştırmak olduğu biliniyor, Ed Carpenter Racing ise takım sahibi Carpenter, Conor Daly ve Rinus VeeKay'un yarışması için üç araç ortaya süreceği göz önüne alındığında ironik olarak Alonso'nun en iyi Chevy-destekli ümidi Arrow McLaren SP olmuş oluyor.

Schmidt Motorsport.com'a yaptığı açıklamada takımın 2005 ve 2006 F1 Dünya Şampiyonu ile yakın zamanlarda görüşmediğini ancak Alonso'nun giriş listesinde bulunmasının IndyCar için önemli olduğunu söyledi ve ekledi: "An itibariyle iki genç sürücümüze (Patricio O'Ward ve Oliver Askew) potansiyellerini artırmalarına yardım etmek üzerine yoğunlaştık. Indy'de yarışacak üçüncü aracımız konusunda bir karar vermedik ancak Alonso'nun müsait olacağını düşünmedik. Eğer Alonso bir Chevy aracı kullanırsa bu Chevrolet için süper bir şey - ancak eğer doğru fırsatın olmadığını düşünürse bu sene de kenarda oturabilir."

"Doğruyu söylemek gerekirse Alonso inanılmaz bir yetenek ve her şeyden önce, IndyCar fanları Fernando Alonso'yu Indy 500'de görmeyi hak ediyorlar ve görmek istiyorlar. Ben bunu bir IndyCar fanı olarak, 2017'de doğru ekipmanla yarış kazanacağını gösteren bir adamı burada görmek isterim. Ancak şimdilik takım olarak sadece Paso ve Oliver'ı düşünüyoruz."

Schmidt Peterson Motorsports Indy 500'de düzenli olarak ekstra araç yarıştırdı. Örnek vermek gerekirse geçen sene, tam zamanlı katılımcılar olan James Hinchcliffe ve Marcus Ericsson'un yanında SPM Meyer Shank Racing ile Jack Harvey'nin aralarında Indy'i de kapsayan 10 yarışlık katılımı üzerinde çalıştı, ve yarışa Team Stange Racing for Oriol Servia partnerliğiyle beraber bir araç daha soktu.

Ancak Schmidt takımının herhangi bir pilotla bu mayısta yapılacak Indy için ekstra bir araç ekleme üzerine ciddi bir görüşme yapmadığını söyledi ve ekledi: "Hayır, daha bu yolda ilerlemedik. Geçtiğimiz Ağustos ayında McLaren'le olan işbirliğimizi açıkladığımızdan beri, teknik ve ticari taraftaki ilişkilerin organize edilmesi açısından çok şey yaptık. İnanılmaz insanlarla dolu bir grup yarattık ve potansiyelimizi uygulamaya dökmek bakımından her departmanı birbiriyle koordine etmemiz çok önemli."

Çeviri: Efe Kahya