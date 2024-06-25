Sauber, yedek pilotu Pourchiare için IndyCar'da yeni bir koltuk arıyor

Geçen hafta Arrow McLaren’ın, Laguna Seca yarışından itibaren #6 Chevrolet aracını kullanmak üzere Nolan Siegel ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

Bu haber, McLaren'ın Sauber'in akademi sürücüsü Pourchaire’in sakatlanan David Malukas'ın yerine geçici olarak yer alacağını açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Super Formula’daki koltuğunu bırakıp IndyCar’da yarışmaya başlayan ve ilk yarışlarında hemen etkileyici performanslar sergileyen Pourchaire’in yerine başkasının geçmesi, büyük bir şok olarak karşılandı.

Autosport’a özel olarak konuşan Sauber F1 takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, Pourchaire'in anlaşmasının iptal edilmesinden dolayı "mutlu olamayacaklarını" ancak McLaren’ın pozisyonunu anladıklarını ve alternatif bir koltuk arayışına gireceklerini belirtti.

"McLaren, sürücüler konusunda stratejisini değiştirmek zorunda kaldı ve biz de onların pozisyonunu anlıyoruz,"

"Elbette mutlu olamayız, çünkü Theo güçlü bir yarış programına sahip olma fırsatını kaybetti."

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet Photo by: Art Fleischmann

“Bu, motor sporlarında olabilecek bir şey, McLaren’ı suçlayamayız. Ancak şimdi geleceğe bakmamız ve Theo için başka iyi bir fırsat bulmamız gerekiyor."

"Onunla birlikte çalışarak ona başka bir IndyCar koltuğu sağlamaya çalışıyoruz, umarım bu yıl bazı yarışlar yapabilir."

"Onun önemli bir yarış programına sahip olmasını istedik çünkü gerektiğinde arabaya atlamaya her an hazır olmasını istiyoruz.”

“O da hemen ilk 10 pozisyonu için yarışabileceğini gösterdi." dedi Alunni Bravi.

2024 IndyCar sezonunun kalan dokuz turu için, Dale Coyne Racing, Sauber'in Pourchaire'i yerleştirmesi için en mantıklı seçenek olarak görünüyor.

Takım, serinin iki hafta sonra Mid-Ohio'ya gittiğinde No. 51 Honda motorlu aracı kimlerin devralacağını henüz açıklamadı.

Mayıs ayındaki Indianapolis 500 dahil olmak üzere üç turu kaçırmasına rağmen Pourchiare, Detroit’te ilk 10’a girerek “yılın çaylağı” ödülüne aday olma şansını sürdürüyor.

Alunni Bravi, takımın önceliğinin Pourchaire'in 2025 sezonu için en iyi IndyCar takımlarından birine yerleştirilmesi olduğunu söyledi. İsviçre ekibi, F1 takımı için daha deneyimli seçenekler peşinde, örneğin Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz.

"Onun 2025 için güçlü bir programa sahip olmasına odaklandık."

"Bu, çok talepkâr bir şampiyona, farklı pist düzenleri, pist özellikleri var ve çok deneyimli ve profesyonel sürücülerle dolu. Bu nedenle, bir sürücünün büyümesi için iyi bir ortam. Şimdi onun için yarışma fırsatlarını kaybetmemeliyiz, çünkü sadece yedek sürücü rolü bir sürücünün iyi bir yarış formunda kalması için yeterli değil." dedi Alunni Bravi

Sainz’in Williams’a geçme veya Alpine’den gelen son dakika teklifini değerlendirme seçeneklerinin de olduğunu belirten Alunni Bravi, Sauber’in 2026’da Audi'nin resmi takımı olacağını ve gelecek yıl için F1 yarışı galibi dört sürücü ile görüştüğünü yineledi; Sainz, mevcut pilotları Valtteri Bottas ve Alpine ikilisi Esteban Ocon ve Pierre Gasly.

"Formula 1 pazarında dört F1 yarış kazanan sürücü var ve biz hepsiyle görüşüyoruz."

"Audi projesine uzun vadeli bağlılık istediğimiz ana özelliklerden biri." diye ekledi Alunni Bravi.