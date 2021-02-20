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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Sato, 2021 Indy 500'de kullanacağı renk düzenini tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Rahal Letterman Lanigan Racing, PeopleReady'nin iki kez Indy 500 galibi Takuma Sato’nun 105. Indianapolis 500'deki ana sponsoru olacağını açıkladı ve yeni renk düzenini tanıttı.

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Sato, 2021 Indy 500'de kullanacağı renk düzenini tanıttı

PeopleReady, ilk kez geçen yılın Ağustos ayında Sato'nun Indy 500'deki ana sponsoru olmuş ve galibiyet #30 RLL-Honda ile yarışan Japon sürücünün olmuştu. Taraflar 105. Indianapolis 500'de yine birlikte çalışacaklar.

Şirket ayrıca hem Sato hem de #15 ile yarışan takım arkadaşı Graham Rahal'in sezon boyunca sponsoru olacak.

PeopleReady başkanı Taryn Owen, "PeopleReady, bu yıl hem Takuma Sato hem de Graham Rahal'a sponsor olarak yeniden RLL ekibinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Rahal Letterman Lanigan Racing'in eş sahibi Bobby Rahal, "PeopleReady, 2020 Indianapolis 500'de ilk kez bir Indy aracının ana sponsoru oldu ve ilk mücadelesinde zafere ulaşmış olması inanılmaz bir şey."

"Indy 500 galibiyetini tekrarlamak ve sezon boyunca sağladıkları personel hizmetlerinin farkındalığını artırmaya devam etmek için Takuma’nın ana sponsoru olmaya devam etmeleri harika." dedi.

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Pilotlar Takuma Sato
Takımlar Rahal Letterman Lanigan Racing
Editör David Malsher

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