Sato, 2021 Indy 500'de kullanacağı renk düzenini tanıttı

PeopleReady, ilk kez geçen yılın Ağustos ayında Sato'nun Indy 500'deki ana sponsoru olmuş ve galibiyet #30 RLL-Honda ile yarışan Japon sürücünün olmuştu. Taraflar 105. Indianapolis 500'de yine birlikte çalışacaklar.

Şirket ayrıca hem Sato hem de #15 ile yarışan takım arkadaşı Graham Rahal'in sezon boyunca sponsoru olacak.

PeopleReady başkanı Taryn Owen, "PeopleReady, bu yıl hem Takuma Sato hem de Graham Rahal'a sponsor olarak yeniden RLL ekibinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Rahal Letterman Lanigan Racing'in eş sahibi Bobby Rahal, "PeopleReady, 2020 Indianapolis 500'de ilk kez bir Indy aracının ana sponsoru oldu ve ilk mücadelesinde zafere ulaşmış olması inanılmaz bir şey."

"Indy 500 galibiyetini tekrarlamak ve sezon boyunca sağladıkları personel hizmetlerinin farkındalığını artırmaya devam etmek için Takuma’nın ana sponsoru olmaya devam etmeleri harika." dedi.