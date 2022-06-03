Rossi 2023'ten itibaren Arrow McLaren SP ile yarışacak, anlaşma uzun vadeli

Haberi dinle

Yedi sezondur yarışmakta olduğu Andretti Autosport'tan ayrılacağını açıklayan Rossi, iki hafta önce verdiği bir demeçte "takımın uzun süredir şampiyonluk mücadelesinden uzakta olduğunu" söylemişti. Bu yedi sezonda -2016 Indy 500'de dahil olmak üzere- yedi galibiyet ve altı pole pozisyonu elde eden Rossi, iki kez de şampiyonayı ilk üç sırada tamamladı.

Andretti'den ayrılacağının duyurulmasından hemen sonra 2023'ten itibaren Arrow McLaren SP ile yarışacağı açıklanan Rossi, "Öncelikle Andretti Autosport'taki herkese teşekkür etmek istiyorum. Harika bir ekip ve harika bir yolculuktu, Andretti ismi ve Michael için bu kadar uzun süredir yarışmak bir onurdu."

“Git gide büyüyen bir ekiple yeni bir mücadelenin zamanı geldi. Arrow McLaren SP'nin gelişimine katkıda bulunmayı ve zirveye ulaşmalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum. Motor sporlarının en büyük isimlerinden biri olan McLaren ismi altında yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Yeni sürücüleri hakkında konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Alex kendini kanıtlamış bir sürücü ve kazanma arzumuzu paylaşan bir Indianapolis 500 galibi. Hem araç içinde hem de dışında doğru isme sahip olmak çok önemli, böylece takım olarak sürekli olarak şampiyonluklar ve yarış galibiyetleri için rekabet edebiliriz."

"Bir süredir gözümüz Rossi'nin üstündeydi. Arrow McLaren SP'nin bir parçası olarak ne yapacağını görmek için heyecanlıyız." dedi.

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images