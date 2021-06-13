Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek

Arrow McLaren SP-Chevrolet sürücüsü, Detroit Grand Prix'sinde büyük bir kaza yaptı. Yarışın 24. turunda, altıncı virajda gaz pedalının sıkışmasıyla sol taraftaki bariyerlere çarpan Rosenqvist, oldukça korkutucu bir kaza yapmış oldu.

IndyCar'ın Tıbbi Direktörü Dr. Geoffrey Billows şunları söyledi: "Felix Rosenqvist yarıştaki kazasının ardından doktorlar tarafından değerlendirmeye alındı."

"Daha sonra travma ve nörolojik anlamda daha ileri görüntüleme ve değerlendirme almak için Detroit Receiving Hospital'a transfer edildi."

"Değerlendirmelerde hayatını veya uzuvlarını tehdit eden herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Şu anda uyanık ve bilinci yerinde, hastaneden taburcu edilmeden önce gece boyunca gözlem altında tutulacak."

Arrow McLaren SP'den yapılan açıklamada ise hızlı tepkileri için IndyCar sağlık ekibine ve DMC Detroit Hastanesi'nin personeline teşekkür edildi.

Rosenqvist de McLaren SP'nin açıklamasını alıntıladı ve iyi olduğunu belirtti.