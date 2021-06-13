Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı
IndyCar / Detroit Haberler

Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Felix Rosenqvist, IndyCar'ın Detroit'te düzenlenen ilk yarışında büyük bir kaza yaptı ve geceyi hastanede geçirecek.

Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek

Arrow McLaren SP-Chevrolet sürücüsü, Detroit Grand Prix'sinde büyük bir kaza yaptı. Yarışın 24. turunda, altıncı virajda gaz pedalının sıkışmasıyla sol taraftaki bariyerlere çarpan Rosenqvist, oldukça korkutucu bir kaza yapmış oldu.

IndyCar'ın Tıbbi Direktörü Dr. Geoffrey Billows şunları söyledi: "Felix Rosenqvist yarıştaki kazasının ardından doktorlar tarafından değerlendirmeye alındı."

"Daha sonra travma ve nörolojik anlamda daha ileri görüntüleme ve değerlendirme almak için Detroit Receiving Hospital'a transfer edildi."

"Değerlendirmelerde hayatını veya uzuvlarını tehdit eden herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Şu anda uyanık ve bilinci yerinde, hastaneden taburcu edilmeden önce gece boyunca gözlem altında tutulacak."

Arrow McLaren SP'den yapılan açıklamada ise hızlı tepkileri için IndyCar sağlık ekibine ve DMC Detroit Hastanesi'nin personeline teşekkür edildi.

Rosenqvist de McLaren SP'nin açıklamasını alıntıladı ve iyi olduğunu belirtti.

 

paylaşım
yorumlar
Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

Önceki haber

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP

11s
2
Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

15s
3
Formula 1

Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı

12s
4
Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

20s
5
Formula 1

Norris, Perez'in kendisini geçmesine şaşırmamış

14s
Son Haberler
Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek
IndyCar

Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek

52dk
Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı
IndyCar

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

15s
Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!
IndyCar

Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!

30 May 2021
105. Indianapolis 500 grid pozisyonları
IndyCar

105. Indianapolis 500 grid pozisyonları

30 May 2021
IndyCar'ı öven Brown, TV verilerinin geliştirilebileceğini düşünüyor
IndyCar

IndyCar'ı öven Brown, TV verilerinin geliştirilebileceğini düşünüyor

30 May 2021
Son Videolar
2021 Indianapolis 500 yarış özeti 06:59
IndyCar
2 Haz 2021

2021 Indianapolis 500 yarış özeti

2021 Indianapolis 500 Sıralamalarda 2. gün en önemli anları 04:59
IndyCar
24 May 2021

2021 Indianapolis 500 Sıralamalarda 2. gün en önemli anları

IndyCar Texas: O'Ward ilk zaferini kazandı 00:59
IndyCar
3 May 2021

IndyCar Texas: O'Ward ilk zaferini kazandı

2021 IndyCar St Petersburg Grand Prix'si en iyi fotoğraflar 01:47
IndyCar
29 Nis 2021

2021 IndyCar St Petersburg Grand Prix'si en iyi fotoğraflar

IndyCar özeti: St. Pete'de zafer Colton Herta'nın 02:31
IndyCar
26 Nis 2021

IndyCar özeti: St. Pete'de zafer Colton Herta'nın

David Malsher Daha fazlası
David Malsher
Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı Detroit
IndyCar

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

105. Indianapolis 500 grid pozisyonları Indy 500
IndyCar

105. Indianapolis 500 grid pozisyonları

IndyCar'ı öven Brown, TV verilerinin geliştirilebileceğini düşünüyor Indy 500
IndyCar

IndyCar'ı öven Brown, TV verilerinin geliştirilebileceğini düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP
Formula 1 Formula 1

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Mazepin, F1'in 'milyarder çocuklarının kulübü' olduğu iddialarını yalanladı

Haas, 2021 sonrası için takımı "yeniden oluşturuyor"
Formula 1 Formula 1

Haas, 2021 sonrası için takımı "yeniden oluşturuyor"

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, F1 araçlarının gittikçe ağırlaşmasına anlam veremiyor

Norris, Perez'in kendisini geçmesine şaşırmamış
Formula 1 Formula 1

Norris, Perez'in kendisini geçmesine şaşırmamış

11-13 Haziran Yarış Programı
GENEL GENEL

11-13 Haziran Yarış Programı

Alguersuari: "Marko'ya ve Red Bull'a kızgındım"
Formula 1 Formula 1

Alguersuari: "Marko'ya ve Red Bull'a kızgındım"

Son Haberler

Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek
IndyCar IndyCar

Rosenqvist korkutucu kazası sonrası geceye hastanede geçirecek

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı
IndyCar IndyCar

Detroit IndyCar: O'Ward, Rossi ve Grosjean yenerek, 1. yarışın pole'ünü aldı

Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!
IndyCar IndyCar

Helio Castroneves Indy 500'de 4. kez kazanarak tarihe geçti!

105. Indianapolis 500 grid pozisyonları
IndyCar IndyCar

105. Indianapolis 500 grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.