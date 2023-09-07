Rosenqvist, 2024 IndyCar'da McLaren'dan ayrılıp Meyer Shank Racing'e katılacak

Pagenaud, Temmuz ayındaki Mid-Ohio hafta sonunda antrenmanında belirgin bir fren arızasının tetiklediği ağır bir kazadan bu yana, beyin sarsıntısı sonrası semptomlarla baş etmek zorunda kaldı ve sezonu kısıtladı.

Eski Ed Carpenter Racing sürücüsü Conor Daly, MSR'nin IMSA şampiyonu Tom Blomqvist ve Indy NXT şampiyonu Linus Lundqvist'in her biri sırayla direksiyona geçti ve 2019 Indianapolis 500 galibinin yeri bu şekilde dolduruldu.

Lundqvist o zamandan beri Chip Ganassi Racing ile anlaştı, Blomqvist ise Helio Castroneves'in üçüncü bir girişle sadece Indy programına geçmesiyle kardeş MSR aracını tam zamanlı olarak devralacak.

Pagenaud'nun geleceğinin sorgulanmasıyla MSR, çok yıllı bir anlaşma imzalayan Rosenqvist'e yöneldi.

Rosenqvist "IndyCar kariyerimin bir sonraki bölümüne MSR ile birlikte başlayacağım için çok heyecanlıyım. Bu benim ve MSR'ın birlikte yükselmesi ve bir sonraki seviyeye ulaşması için harika bir fırsat olacak."

"Ayrıca eski dostum Tom ile tekrar çalışacağım için de oldukça heyecanlıyım. Birlikte çalışmaya ve gelecek sezona başlamaya hazırım." dedi.

Tom Blomqvist, Meyer Shank Racing Honda Fotoğrafı çeken: Phillip Abbott / Motorsport Images

Takım patronu Mike Shank, "2024 IndyCar planlarımızı tamamladığımız ve Felix'i takıma kabul ettiğimiz için çok heyecanlıyız."

"Felix bir süredir radarımızda olan biriydi ve bu yıl onunla bir şeyler yapmak için her şey sıraya girdi."

"Zor bir sezon geçirdiğimiz bir sır değil, bazı şeyler kontrolümüz dışındaydı ve bazı şeyler de kontrolümüz altındaydı. Sanırım hepimiz tamamen sıfırlanmayı, yeniden başlamayı ve işe koyulmayı dört gözle bekliyoruz."

"Tom ve Felix'in birlikte harika çalışacaklarını ve birbirlerinden gerçekten besleneceklerini düşünüyorum.

"Ayrıca Helio'nun her yarışta bizimle birlikte olup geri bildirim ve tavsiyelerde bulunması da ek bir avantaj olacak, bu yüzden önümüzdeki yılın sağlam geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda Fotoğraf tarafından: Richard Dole / Motorsport Images

Takımdan ayrılışını değerlendiren Pagenaud sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

"MSR'ye en iyi dileklerimi sunuyor ve Mike Shank, Jim Meyer ve tüm ekibe son iki yılda edindiğim değerli deneyimler için teşekkür ediyorum."

"Keşke son iki sezonda birlikte daha fazlasını başarabilseydik ve yarışlar kazanabilseydik ama bunu gerçekleştiremedik."

"Şimdilik hedefim tamamen kendime odaklanmak ve iyileşmek. Bu yavaş bir süreç ve doktorlarla çalışmaya devam ediyorum ve sağlığımı %100'e geri getirmek için ne gerekiyorsa yapıyorum."

Rosenqvist'in Arrow McLaren'daki yerinin, iki kez şampiyon olan Alex Palou'nun Chip Ganassi Racing'de kalmaya karar verdiğinin anlaşılması üzerine David Malukas tarafından doldurulması bekleniyor.