Rosenqvist, 2021'de Arrow McLaren SP için yarışacak

Son iki senedir Chip Ganassi Racing adına mücadele eden Rosenqvist, gelecek sene Arrow McLaren SP'de Patricio O'Ward'ın takım arkadaşı olacak.

Rosenqvist, Arrow McLaren SP ile ilk sürüşünü 2 Kasım'da Barber Motorsports Park pistindeki testlerde yapacak.

Rosenqvist, "Kariyerimdeki bir sonraki adımı atmak ve Arrow McLaren SP takımına katılmak için sabırsızlanıyorum. Takım bu sene istikrarlı bir şekilde mücadele edebildiğini gösterdi. Pato ile birlikte takımın ilerlemesine yardımcı olmak için çalışmaya sabırsızlanıyorum. Sam, Ric, Zak ve tüm takıma, bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Gelecek sene mümkün olan en iyi şekilde hazır olmak için en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Eğlenceli olacak." dedi.

Rosenqvist'ten boşalan Dale Coyne Racing takımındaki araca Alex Palou geçecek.

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