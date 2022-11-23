Ricciardo: "Zihinsel olarak henüz IndyCar'da yarışacak noktada değilim"
Formula 1'e şimdilik veda eden Daniel Ricciardo, boş geçireceği 2023 sezonunda IndyCar'da yarışmayı düşünmediğini bir kez daha dile getirdi.
McLaren koltuğunu kaybetmesinin ardından Haas veya Williams gibi potansiyel seçenekleri reddeden Ricciardo, odağını 2024 sezonunda rekabetçi bir koltuk bulmaya vermiş vaziyette.
Gelecek sezonu kenarda geçirecek olan Ricciardo'nun eski takımı Red Bull'a yedek ve test pilotu olarak dönmesi, ayrıca takımın tanıtım çalışmalarında rol alması bekleniyor.
Başka bir seride tam zamanlı yarışmayı düşünmeyen Avustralyalı pilot, kendi ülkesinin öne çıkan serisi Supercars'ta bir yarışa çıkma seçeneğini ise reddetmedi.
IndyCar'da Arrow McLaren adına yarışan Pato O'Ward ise Ricciardo'nun Amerika ile bağlarını hatırlatarak kendisine IndyCar'ı önermişti.
O'Ward'ın yorumlarına yanıt olarak Ricciardo, bir IndyCar hayranı olmasına rağmen odak noktasının hala F1 olduğunu yineledi.
Ricciardo, "Birçok IndyCar pilotu bana ulaştı ve 'dostum, burada yarışmayı çok seversin' dediler."
"Çok hevesliydiler ve seriden övgüyle bahsettiler, açıkçası ben de sevebileceğimi düşünüyorum, rekabet harika görünüyor."
"Yarışların çoğunu izliyorum ve bir taraftar, bir seyirci olarak bundan keyif alıyorum. Ama sanırım zihinsel olarak henüz IndyCar'da yarışacak noktada değilim. Aklımda hala Formula 1 var." dedi.
F1'de geçirdiği süre boyunca diğer serilerle pek etkileşime geçmeyen Ricciardo, yalnızca tanıtım çalışmaları için iki kez Supercars araçlarıyla test yaptı.
Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
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