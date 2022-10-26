Resmi: Herta, 2027 sonuna kadar Andretti'de

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Colton Herta'nın mevcut sözleşmesi 2023'ün sonuna kadar devam ediyordu fakat Andretti takımının patronu Michael Andretti, aynı dönemde diğer bazı üst düzey pilotların da sözleşmesi biteceği için, erkenden Amerikalı sürücüye yeni kontrat teklif etti.

Taraflar, görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Herta'nın sözleşmesinin uzatmasıyla, Amerikalı sürücünün ana sponsoru Gainbridge tıpkı Herta gibi 2027 sonuna kadar Andretti ile çalışacak. Seriye girdiği günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Herta'nın toplam yedi IndyCar zaferi bulunuyor.

Herta, "Andretti ve Gianbridge'in benim için yaptığı her şey için çok mutlu ve minnettarım."

"Bu profesyonel anlamda benim için çok büyük bir adım. Andretti gibi üst düzey bir takımla bunu başardığım için mutluyum."

"Önümüzde büyük hedeflerimiz ve yapacak çok işimiz var. Bunu bu ekiple yapmaktan ve Gainbridge'i temsil etmekten daha iyisini isteyemem." dedi.

Takım patronu Michael Andretti de yeni anlaşmadan memnun.

Takım sahibi, "Colton ve Gainbridge'in önümüzdeki yıllarda da Andretti Autosport'ta kalacağını teyit etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Colton harika bir yetenek. Güçlü bir sürücü ve iyi bir takım arkadaşı. Colton ve Andretti'nin birlikte neler başarabileceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

"Gainbridge'in adını taşımaktan ve onlara 2020'de Colton ile ilk galibiyetlerini getirmekten gurur duyuyoruz. Birlikte, hem pist üstünde hem de pist dışında en üst seviyede faaliyet gösterme kararlılığını paylaşıyoruz." dedi.

Herta'nın adı uzun süre Formula 1 takımlarıyla anıldı ve hatta AlphaTauri 2023 için yetenekli Amerikalıyı F1'e getirmek için yoğun görüşmeler yaptı.

Ancak Herta'nın süper lisans alabilecek puanı yoktu ve FIA da herhangi bir istisna tanımadı.

Yeni sezonda Andretti'de Herta'nın yanı sıra Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco ve Kyle Kirkwood yarışacak.