Resmi: Grosjean, IndyCar'ın pist ve sokak yarışlarında Dale Coyne ile yarışacak

Formula 1'de 180 yarışa çıkmış olan Grosjean, 2021 NTT IndyCar Serisi takviminde bulunan 13 pist ve sokak pisti yarışının tamamında yer alacak ve DCR-RWR aracıyla ilk testine 22 Şubat tarihinde Barber Motorsports Park'ta çıkacak.

34 yaşındaki Fransız pilot, IndyCar'ın oval pistlerinde yarışmayı reddetti, özellikle bu sene çifte yarışa ev sahipliği yapacak olan Texas Motor Speedway'deki yarışlarda, ve Indy500'ın 105. yarışında yarışmayacağının altını çizdi.

Ancak buna rağmen Grosjean, Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda, Gateway'de bulunan 1.25 mil uzunluğundaki World Wide Technology Raceway'i denemek istediğini söyledi.

Lotus ile geçirdiği dört F1 sezonu boyunca Grosjean, takım ile 10 podyum finişi gördü, 2012'de şampiyonada sekizinciliği alırken, 2013'te ise yedinciliği elde etti.

Ancak kariyerinin son beş sezonunu Haas F1 Takımı ile geçiren Grosjean, grid üzerinde kendini göstermekte zorlandı. Grosjean'a göre kendisinin, tek koltuklu araç yarışlarına geri dönme üzerine elde ettiği şans, spor için olan saf tutkusunu da yeniden canlandırdı.

Grosjean'ın açıklamaları şu şekilde: "Birleşik Devletler'de NTT IndyCar Serisi'nde yarışmak için elde ettiğim bu fırsattan dolayı çok heyecanlıyım. Önümüzdeki bu sezon için önümde bir takım seçenekler vardı ve IndyCar'a geçiş yapmak kesinlikle benim en çok istediğim seçenekti... ancak hâlâ oval pistlere çıkmaya hazır değilim!"

"IndyCar, şu anki kariyerim boyunca mücadele ettiğim seviyenin daha da üstünde bir rekabete sahip. Seride yeniden şampiyonalar ve podyumlar için savaşmak heyecan verici olacak."

Grosjean'ın katıldığı son Formula 1 yarışı, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'si oldu. Fransız pilot, bu yarışın ilk turunda oldukça büyük bir kaza geçirdi ve kazanın sonucunda ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluştu.

Konu hakkında konuşan Grosjean, "Sol elim hâlâ iyileşme sürecinde, ancak yarış aracına yeniden oturmaya ve kariyerimin bir sonraki bölümüne adım atmaya heyecanla bakıyorum." açıklamalarında bulundu.

2020'de kontratı biten birkaç Formula 1 sürücüsü ile, ve bu sene F1'e geçmek konusunda net bir fırsat yakalayamayan en iyi Formula 2 sürücüleri ile, iletişime geçen Coyne, daha görüşmeler başlamadan Grosjean'dan oldukça etkilendiğini belirtti.

Motorsport.com'a açıklamalarda bulunan Coyne şunları söyledi: "Romain'ın ne kadar bir öğrenci gibi davrandığı konusunda çokça şey duydum. Zorluklara karşı bir çözüm bulmak için yarış mühendisi ile ne kadar iyi bir bağ kurmaya çalıştığını öğrendim."

"Bir sürücüden istediğiniz yaklaşım da tamamen bu şekildedir. Ve özellikle bunu, kendisine tamamen yabancı olan ve her şeyini öğrenmek istediği bir seride yapacak olması daha da önemli bir şey."

"Onun GP2 (şu andaki adıyla Formula 2) kariyerine baktığınızda, aynı şasinin kullanıldığı serilerde neler yapabildiğini görürsünüz. O, 2011 yılında GP2 şampiyonasını kazandı ve GP2 Asya'da da birkaç şampiyonluk elde etti."

Grosjean'ın Barber'da yapacağı testte, DCR'ın Vasser Sullivan girişinde yarışacak olan ve verdiği bir sezonluk aranın ardından IndyCar'a geri dönen Ed Jones da yer alacak.