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IndyCar Haberler

Resmi: Grosjean, 2022'de IndyCar'da Andretti için yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Andretti Autosport, Dale Coyne/Rick Ware Racing ile etkileyici bir çaylak sezonu geçirmesinin ardından, 2022 NTT IndyCar Series sezonu için Romain Grosjean ile sözleşme imzaladı. Fransız pilot, 28 numaralı DHL-Honda ile yarışacak.

Resmi: Grosjean, 2022'de IndyCar'da Andretti için yarışacak

10 yıllık Formula 1 kariyerine, 2020 sezonuyla birlikte son noktayı koyan 35 yaşındaki Grosjean, Amerika'nın önde gelen motor sporları kategorisi olan IndyCar'a geçti ve buradaki ilk yılında, üç podyum almayı başardı.

Andretti Autosport CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Michael Andretti, “Romain'i Andretti Autosport ailesinde görmekten büyük heyecan duyuyoruz. IndyCar'a gelmeden önce etkileyici bir geçmişi vardı ve buradaki çaylak sezonunda yapabildikleri, en hafif tabirle heyecan vericiydi."

“Eşsiz motor sporları deneyimi, zaten güçlü olan 2022 sürücü kadromuzla beraber takım için son derece  faydalı olacak. Ayrıca DHL ile olan güçlü birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz için de çok heyecanlıyız. DHL partnerliği, padoktaki en uzun ve en başarılı birlikteliklerden biri ve hem pist üstünde hem de pist dışında başarılar yakalamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Formula 1 kariyeri boyunca Renault, Lotus ve Haas için yarışan Grosjean, IndyCar'ın en ünlü takımlarından birine katılmanın kendisi için "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

Fransız pilot, bu yıl IndyCar'la birlikte kariyerini yeniden canlandırma fırsatı verdiği için de Dale Coyne'a teşekkür etti.

Grosjean şunları ekledi: "Andretti Autosport'a katılıp, gelecek sezon için 28 numaralı DHL Honda'yı sürecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Andretti gibi harika bir takıma katılmak benim için büyük bir onur. Motor sporları dünyasındaki herkes Andretti adını biliyor."

“Takımla yarışacağım için çok mutlu ve gururluyum. DHL ile yarışacak olmaktan da gurur duyuyorum. Yarış araçlarında yer alan DHL renginin varlığını çok uzun zamandır biliyorum. Indycar'da böylesine büyük bir şirketi temsil etmekten daha gurur verici bir şey olamaz. Birlikte önemli başarılar yakalamamızı umuyorum, ki her açıdan hedefimiz bu olacak."

"Bana IndyCar'a katılma fırsatı verdiği için Dale Coyne Racing'e de ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum."

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