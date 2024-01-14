Prema Racing, IndyCar'a geçişi değerlendiriyor

Alt kategorilerde başarılı sonuçlara imza atan ve artık dayanıklılık yarışlarında da iyi performans sergileyen İtalyan Prema Racing takımı, Amerikan pazarına açılma planı yapıyor.

Formula 2'de Charles Leclerc (2017), Mick Schumacher (2020) ve Oscar Piastri (2021) bu takımla şampiyonluklar almayı başardı. Ayrıca Avrupa Le Mans Series'de de büyük başarılar elde etiler.

Amerikan RACER, Prema takımının şu anda IndyCar'da kendi takımını kurma olasılığını incelediğini, fakat projenin ayrıntılarının henüz belirlenmediğini söylüyor.

Şu anda bu Amerikan serisinde, daha önce Prema için yarışan iki sürücü var: Marcus Armstrong ve Felix Rosenqvist.

İsveçli Rosenqvist, İtalyan projesinin gerçekleşmesi halinde eski dostlarıyla yeniden bir araya gelme ihtimalinden heyecan duyuyor.

Meyer Shank Racing'e geçiş yapan Felix, "Bu bir rüyanın gerçekleşmesi ve eski dostlarımla yeniden bir araya gelmek olurdu."

"Prema ile 2015'te birlikte Avrupa Formula 3 şampiyonluğunu kazandık. Bu harika bir takım, Formula 1 takımları hariç Avrupa'nın en iyisi."

"IndyCar'a gelirse, hesaba katılması gereken bir güç olacaklar." dedi.

RACER'a göre Prema, daha önce Arrow McLaren ve Rahal Letterman Lanigan Racing gibi IndyCar takımlarında çalışmış deneyimli bir Amerikalı olan Pierce Phillips'i göreve getirdi.

Eğer işler yolunda giderse, yeni takım 2025'te IndyCar'a katılabilir.