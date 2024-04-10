Prema, 2025'te IndyCar'da yarışmaya başlayacak

Bu hamle, 80 şampiyonlukla tarihin en başarılı genç formula programlarından birinin, Chevrolet tarafından desteklenen iki tam zamanlı girişle Kuzey Amerika'nın önde gelen açık tekerlek şampiyonasına genişlemesini görecek.

Prema'nın bu girişimi Carlin'in serideki kısa süreli çabasının ardından gelecek ve takım ilk kez Indianapolis 500'e katılacak.

Takım patronu Rene Rosin "Bugünkü duyuru Prema Racing tarihinde çok önemli bir anı işaret ediyor."

"NTT IndyCar Serisine adım atmak ve dünyaca ünlü Indianapolis 500'de yarışmak, ailemiz ve işimizde yer alan herkes için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. IndyCar'a, benzersiz zorluklarına ve sansasyonel tarihine büyük saygı duyuyoruz ve bunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyoruz."

"IndyCar'da yarışmak kolay olmayacak olsa da, elimizden gelen çabayı göstermeye, mümkün olduğunca çabuk öğrenmeye ve en başından itibaren lider yarışmacılar olmaya kararlıyız. Zafer için mücadele etme arzusu bizim itici gücümüzdür ve bu mücadelenin kapsamlı olması bize başarılı olmak için daha da fazla motivasyon sağlayacaktır."

"Bu yeni dönem Prema Racing ve çalışanları için de faydalı olacak, inanılmaz öğrenme fırsatları ve bilgi birikimi transferi yaratacak. Sıcak karşılama için IndyCar'a ve bu projeyi desteklediği için Chevrolet'ye teşekkür etmek istiyoruz. Indiana'daki yeni fabrikamızda çalışmaya başlamak ve bir an önce pistlere çıkmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

1983'te Angelo Rosin tarafından kurulduğundan bu yana Prema, 1997 Formula 1 dünya şampiyonu ve 1995 Indy 500 galibi Jacques Villeneuve'ün yanı sıra eski ve mevcut IndyCar sürücüleri Ryan Briscoe, Felix Rosenqvist, Marcus Armstrong ve Callum Ilott gibi birçok genç yeteneği bünyesine kattı.

2024 F1 gridinde ayrıca Charles Leclerc, Oscar Piastri, Esteban Ocon ve Pierre Gasly de dahil olmak üzere Prema'dan gelen dokuz sürücü bulunuyor.

Ferrari Akademi Sürücüsü Oliver Bearman Prema F2 aracında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

IndyCar Başkanı Jay Frye, "Prema Racing, küresel erişimi ve açık tekerlek yarışlarındaki olağanüstü varlığıyla, büyüyen ve son derece rekabetçi padokumuza harika bir katkı olacak."

"Rene ve Prema'yı 2025 yılında NTT IndyCar Serisi gridinde görmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Basın açıklamasına göre, Prema'nın IndyCar takımı "Indiana'da bulunan son teknoloji ürünü bir tesiste faaliyet gösterecek."

IndyCar'a giriş Prema'ya "birçok alanda" yardımcı olacak ve "ek bir bilgi birikimi, deneyim ve teknik ilerleme katmanı" sağlayacak. Ekip ayrıca bunun sürücüler, mühendisler, teknisyenler ve diğer ekip üyeleri için bir büyüme yolu olduğunu belirtti.

General Motors Motor Sporları Yarışmaları Direktörü Mark Stielow, "Chevrolet olarak Rene Rosin ve Prema Racing'i 2025 NTT IndyCar Serisi kadromuza katmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Prema, Chevy Takımına ve kazanan organizasyona küresel başarı getiriyor." dedi.