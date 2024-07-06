Prema, 2025 IndyCar sezonu için Sargeant ile görüşüyor

Prema Racing takım başkanı Rene Rosin, Williams Formula 1 yarışçısı Logan Sargeant ile gelecek yılki yeni IndyCar takımlarına katılması konusunda konuştuğunu doğruladı.

Son yılların Avrupa tek koltuklu basamaklarında en başarılı genç takımı, Amerika'nın en önde gelen açık tekerlek serisine 2025'te iki arabayla giriş yapacak.

23 yaşındaki Amerikalı Sargeant, 2020'de Avrupa'da Formula 3'te Prema ile yarıştı ve şampiyonada şu anki McLaren sürücüsü Oscar Piastri ve yakın zamanda Arrow McLaren IndyCar sürücüsü Theo Pourchaire'nin arkasında üçüncü oldu.

"Sargeant'ı bir süredir tanıyoruz."

"Konuşuyoruz, ancak sürücü tarafında şu anda pek fazla şey tartışmak istemiyorum, çünkü takımın istediğimiz tarzda inşa edilmesine odaklandım ve sürücüler ikinci aşamada olacak." dedi Rosin Autosport/Motorsport.com'a.

Nisan ayında yapılan takım lansmanında Rosin, takımının "ilk andan itibaren rekabetçi olmasını" ve "tecrübeli bir sürücü ve tabii ki bir çaylak" içeren bir sürücü kadrosu oluşturmak istediğini söylemişti.

Prema'nın bir diğer eski öğrencisi Callum Ilott hakkında sorulduğunda, Rosin onunla da ilgilendiğini belirtti. Ilott, 2022-23'te Juncos Hollinger Racing ile iki tam sezon IndyCar yarışına katıldı.

"Açıkçası, onun bizim listemizde olduğunu söylemiyorum, ama onun deneyimine ve bizimle ve bize karşı yarıştığı önceki yıllara bakarsak kesinlikle ilginç biri."

Callum Ilott, Arrow McLaren Chevrolet Photo by: Josh Tons / Motorsport Images

"Ama benim açımdan sürücüler hakkında konuşmak için hala çok erken. Her gün farklı bir şey duyuyorum!" dedi.

Son zamanlarda piyasada olan bir diğer sürücü ise, sezon sonunda Arrow McLaren'dan ayrılacak olan 2016 Indianapolis 500 galibi Alexander Rossi. Bu habere Rosin, "Bunu duydum!" diyerek espri yaptı.

Prema'nın ABD operasyonunu Schmidt Peterson Motorsports ve Rahal Letterman Lanigan Racing'deki dönemlerin ardından IndyCar CEO'su olarak Piers Phillips yönetecek ve takım Indiana'da bulunacak.

"Bir ay önce fabrikada çalışmaya başladık."

"Yaklaşık bir hafta içinde ilk iki arabayı alacağız, takıma en yüksek pozisyonu sağlamakla beraber bu bizim bir numaralı önceliğimizdi.”

"Daha sonra sürücülere daha derinlemesine bakmaya başlayacağız. Oldukça fazla temas var, ama şu anda sadece temaslar, daha fazlası değil."

Sargeant'ın F1'deki geleceği, 2023 için Albon’un takım arkadaşı olacağının açıklanmasından bu yana sorgulanıyor. Başladığı 32 yarıştaki tek puanını, geçen sezon Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde aldı ve bu yılki en iyi sonucu Suudi Arabistan'da 14.lük oldu.

Sargeant, bu hafta geleceği hakkında sorulduğunda, "İşime odaklanıyorum, altımdaki arabanın en iyisini yapmaya çalışıyorum." "

Şu anda F1 içinde ve dışında tüm seçenekleri keşfediyorum. Seçenekler açık.”

"18 aydır spekülasyonlar duyuyorum, sonuçta sahne arkasında neler olduğunu biliyorum ve sonunda gerçekten iyi sürdüğümü hissediyorum. Amacım bunu sürdürmek." dedi.

Britanya GP'si hafta sonunda geleceğinin ne zaman belirleneceği sorulduğunda, Sargeant, "Hiçbir fikrim yok," diye yanıtladı.