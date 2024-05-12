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IndyCar Indianapolis Road Course

Pourchaire, 2024'te Indy 500 haricinde Arrow McLaren ile IndyCar'da yarışacak

Arrow McLaren, Theo Pourchaire'in Indianapolis 500'ün 108. yarışı haricinde 2024 IndyCar sezonunun kalanında kendileri adına yarışacağını açıkladı.

Joey Barnes
Joey Barnes
Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet

Fotoğraf: Josh Tons / Motorsport Images

Son Formula 2 şampiyonu Pourchaire, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Indianapolis Motor Speedway yol pistindeki yarıştan itibaren 6 numaralı Arrow McLaren Chevrolet'nin kokpitinde olacak.

Pourchaire, takımın "sezonun tamamında" müsait olmamasını gerekçe göstererek kısa süre önce sözleşmesini feshettiği sakat David Malukas'ın yerine iki kez yarışmıştı.

Aynı zamanda Sauber'in Formula 1 takımının yedek sürücüsü olan Pourchaire, Arrow McLaren anlaşması hakkında, "NTT IndyCar Serisi motor sporlarındaki en iyi yarışlardan bazılarına sahip ve artık bunu tecrübemle söyleyebilirim."

"Sezonun geri kalanında Arrow McLaren ile bu mücadeleyi üstleneceğim için heyecanlıyım. Bu özel bir fırsat ve her yarış hafta sonu piste çıktıkça öğrenmeye ve gelişmeye kararlıyım. Takımla katıldığım ilk iki yarıştan keyif aldım ve önümüzde çok fazla potansiyel olduğunu biliyorum."

"Elbette Zak (Brown, McLaren CEO'su), Gavin (Ward, Arrow McLaren Takım Patronu) ve Tony'ye (Kanaan, Arrow McLaren Sportif Direktörü) ve Sauber F1 Takımı'na tüm bunları mümkün kıldıkları için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet

Fotoğraf tarafından: Josh Tons / Motorsport Images

Long Beach Sokaklarında etkileyici bir finişle IndyCar'daki ilk yarışını tamamlayan Pourchaire, Barber Motorsports Park'taki yarışın sondan önceki turunda takım arkadaşı Pato O'Ward'ın kendisine çarpması sonucu 22. sıraya gerilemeden önce 18. sıradaydı.

Geçen hafta Pourchaire, eski Gateawat pistinde ilk oval deneyimini yaşadı.

Ward, "Theo ile çalışmaya devam edeceğimiz için heyecanlıyız."

"Hızlı bir öğrenici olduğunu kanıtladı ve NTT IndyCar Serisinde daha rahat yarıştıkça beceri setinin ve öğrenme zihniyetinin gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz. Şimdi mesele büyümeye devam etmek ve bu öğrendiklerini 6 numaralı araçla sonuçlara dönüştürmek." dedi.

Takım henüz Indy 500'de 6 numaralı araçta kimin yarışacağını açıklamamış olsa da, Callum Ilott Indianapolis Motor Speedway tarafından hazırlanan etkinlik medya rehberinde gösteriliyor.

Ilott, Arrow McLaren ile açılıştaki iki etkinlikte (St. Petersburg, The Thermal Club) yarıştı.

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Joey Barnes
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