Pietro Fittipaldi, Dale Coyne ile IndyCar'ın oval yarışlarında yer alacak

Bu sezon Haas F1'in test pilotu olarak da devam edecek Fittipaldi, 2018'de IndyCar ilk yarışına çıktığı ekibe dönmüş olacak.

O sezon, Spa Francorchamps'taki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası etkinliğinde büyük bir kaza yaparak ayağını kıran Fittipaldi, sezonun büyük bir kısmını kaçırmıştı.

Sonrasında IndyCar'a geri döndü ancak ayağındaki güç eksikliğini telafi edebilmek için fren sisteminde bir dizi değişikliğe ihtiyaç duydu ve buna rağmen son beş yarışta güçlü bir performans sergiledi.

2017 Formula V8 3.5 şampiyonu, daha sonra Haas F1'in test pilotu oldu ve geçen sezonun son iki yarışında Fransız Romain Grosjean'ın yerini alarak ilk F1 yarışlarına çıktı.

Şimdi, 24 yaşındaki Fittipaldi'in IndyCar'a geri döneceği açıklandı. Normalde takım Romain Grosjean ile anlaştı ancak Fransız sürücü sadece 13 pist ve cadde yarışında yer alacak. Fittipaldi ise, anlaşma kapsamında takvimdeki diğer dört cadde yarışında #51 aracın kokpitine geçecek.

Fittipaldi, "Bu sezon RWR Dale Coyne Racing'in #51 aracıyla oval yarışlarda yer alacağım için çok mutluyum. Özellikle Indianapolis 500 için çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri Indy 500'de yarışmak hayalimdi."

"Dale'in tüm arabaları hem geçen yıl ve hem de önceki birkaç yılda son derece rekabetçiydi ve bu yıl da aynısını yapmak istiyoruz."

"Aracı Romain ile paylaştığım için de çok mutluyum, iyi bir dostum. Haas F1'deki tüm bu yıllarda arkadaş olduk ve onunla tekrar takım arkadaşı olmak harika. Tesadüfi şekilde #51, geçen yıl Formula 1'de yarıştığımla aynı rakam, bu yüzden buna sahip olmak güzel bir tesadüf."

"Geçmişte Dale Coyne Racing'deki bazı çocuklarla çalıştım, bu yüzden onlarla bir kez daha çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Harika şeyler yapabileceğimize eminim. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum!” dedi.

Pietro'nun dedesi Emerson Fittipaldi, daha önce iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu ve 1989 ve 93'te Indy'i kazanmayı başardı.

Fittipaldi raced on three ovals in his brief 2018 IndyCar campaign. Highlights included qualifying 10th at Phoenix and finishing 11th at Gateway (pictured).

Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images