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IndyCar / Son dakika

Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı

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Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: David Malsher
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Kas 2019 14:45

Penske Entertainment, NTT IndyCar Serisi’ni ve Indianapolis Motor Speedway’i, Hulman & Company’den satın aldı.

IndyCar gridinde takımı bulunan Penske’nin yan şirketi olan Penske Entertainment Corporation, büyük bir satın alımla beraber IndyCar’ın yeni sahibi oldu. Böylece seride üç araçla mücadele eden takım, kendi sahip oldukları şampiyonada mücadele edecek.

Penske, geçtiğimiz senelerde Avustralya Supercars serisinde DJR ile beraber, IMSA’da Acura ile beraber ortaklık yapıp takım kurmuştu. Penske’nin ayrıca NASCAR’da da takımı var.

Yapılan açıklamada ayrıca Penske efsanevi Indy 500’ün yapıldığı ve geçmişte Formula 1’e de ev sahipliği yapan Indianapolis Motor Speedway’i ve Indianapolis Motor Speedway Productions’ı da satın aldığı belirtildi.

Böylece ABD motor sporları tarihinde bir dönem sona erdi. Indianapolis Motor Speedway 1945’ten bu yana Hulman’a aitti.

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