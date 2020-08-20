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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu

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Penske yönetimi, Alonso'nun Indy 500'e dönmesinden mutlu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mark Miles, Jay Frye ve Doug Boles, Fernando Alonso'nun 3. defa Indy 500'de mücadele edecek olması nedeniyle mutlu olduklarını söylediler.

Arrow McLaren SP-Chevrolet ile mücadele edecek olan Alonso, sıralamalarda 26. olsa da yarış performansı açısından daha iyi performans gösteriyor.

Bugün düzenlenen basın toplantısında IMS Başkanı Bules, Penske Entertainment CEO'su Miles ve IndyCar Başkanı Frye, Alonso'nun 2. kez Indy 500'de mücadele edecek olmasından (2019'da da katılmaya çalışmıştı ancak sıralamaları geçememişti) büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Frye, "Alonso açık bir şekilde harika bir yarış pilotu. Son 2-3 senedir onu tanıyoruz. Onun bu kadar hızlı bir şekilde araç içerisinde hızlanması, kazaya rağmen hızlı gidebiliyor olması şaşırtıcı değil."

"O, en iyi yarış pilotlarından birisi. Tabii ki onun burada olmasından memnunuz. Bu hafta sonu neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Beklentileri aştığını söyleyebilir misiniz bilmiyorum çünkü böylesi birisi karşısında beklentileriniz yüksek oluyor. O, doğru yolda." dedi.

Boles, "Taraftarlarımız Fernando'ya aşık oldular. Onun yeteneklerini biliyorlar ve o, Indianapolis 500'ü ve tüm deneyimi kucaklamış durumda. Zoom sohbetleri ya da diğer şeylerle taraftarlarla etkileşim kuruyor."

"Daha ilk senesinde buraya geldiğinde her şeyi kucaklamıştı. Taraftarlarımız onun harika bir yarış çıkarmasını umuyorlar. Jay'in söylediği gibi, o, dünyanın en iyi yarışçılarından birisi. Onun bu şekilde rekabetçi olması sürpriz değil. Yaşadığı kazadan çok hızlı bir şekilde dönüş yaptı."

"Onun olması nedeniyle heyecanlıyız. Pilotlarımız padokta onu gördükleri için heyecanlılar. Son günlerde onunla karşılaşmak çok eğlenceliydi." dedi.

Miles, Alonso'nun sahip olduğu üne rağmen takdir edilmesi gereken, ayakları yere basan bir isim olduğunu söyledi.

Miles, "Onu biraz tanıyordum. Onu gerçekten takdir ediyorum. O tüm dünyada, gelmiş geçmiş en iyi, en ünlü, en tanıdık sporculardan birisi. Buna rağmen kendini beğenmişliği yok."

"Bana göre onun ayakları yere basıyor. Kendi işini yapıyor. İlgi beklemiyor. Özel erişim ya da kısayollar istemiyor. O, gerçek bir profesyonel. Onu yakından tanımak gerçekten memnuniyet verici."

"Buraya her geldiğinde, bundan keyif alıyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

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Editör David Malsher

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