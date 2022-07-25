Penske, Newgarden'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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Iowa'daki Hy-Vee IndyCar hafta sonundaki ilk yarışı domine eden Newgarden, 2. yarışta da benzer şekilde güçlü görünüyordu. Ancak, pazar günkü 300 turluk yarışın 235. Turunda, #2 Hitachi aracı sağ arka tarafına "oturdu " ve spin atarak 4. viraj duvarına sert bir şekilde çarptı.

Newgarden aracından indi, tıbbi araca yürüdü ve pistteki tıbbi merkezde kontrol edildikten sonra iyi olduğu belirlendi. Daha sonra da kendisi ve #2 Penske takımı için yaşadığı derin hayal kırıklığı hakkında NBC'ye konuştu.

Fakat Newgarden daha sonra bayılıp düştü ve bir geceyi orada geçirmek üzere yerel bir hastaneye götürüldü.

Team Penske, pazar akşamı bir açıklama yaptı.

"Josef Newgarden, pazar günkü Iowa Speedway yarışta bir kaza yaşadı, ardından kontrolleri yapıldı ve çıkmasına izin verildi."

"Newgarden, yarış bittikten sonra bilinç kaybı yaşayarak düştü ve kafasının arkasına bir kesik aldı."

"MercyOne Des Moines Tıbbi Merkezi'ne 45 dakikalık sürüş mesafesi ve yarış pisti dışındaki trafik nedeniyle en iyi ulaşım şeklinin tıbbi helikopter olduğu belirlendi.

"Kontroller yapıldıktan sonra tüm testler negatif çıktı. Newgarden bir gece gözetim altında tutulacak."

"IndyCar protokolü gereği Newgarden, perşembe günü IndyCar tıbbi personeli tarafından kontrol edilecek."

IndyCar Medical tarafından yapılan bu kontrol her halükarda yapılacaktı çünkü serinin tıbbi direktörü Geoffrey Billows'a göre, Newgarden'ın kulağındaki ivmeölçer, duvara çarptığında aldığı ilk darbeni eşiği aştığını ve ikinci bir kontrolü zorunlu hale getirdiği ortaya çıkardı. Trackside Online, bu eşiğin 80G olduğunu bildirdi.

Newgarden, yarış dışı kalmasına rağmen şampiyonada üçüncü sırada ve beş yarış kala şampiyona lideri Marcus Ericsson'un sadece 34 puan gerisinde yer alıyor.