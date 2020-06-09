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IndyCar / Son dakika

Penske, IndyCar'a katılımı için Ferrari ile görüştüğünü doğruladı

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Penske, IndyCar'a katılımı için Ferrari ile görüştüğünü doğruladı
Ekleyen:
, Editör
9 Haz 2020 06:00

IndyCar'ın sahibi Roger Penske, Ferrari ile gelecekte seriye katılımı için bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Formula 1'in tüm sezonlarında mücadele eden Ferrari, daha önce hiç IndyCar'da yarışmadı ancak dönem dönem IndyCar'a geçebileceğini ima etti. Hatta Formula 1'le yapılan görüşmelerde koz olarak kullanabilmek için 1986 yılında bir IndyCar aracı dahi hazırladı.

Bütçe sınırının gelmesiyle birlikte Formula 1 projesindeki pek çok yetenekli çalışanı çıkarmak durumunda kalacak olan Ferrari, IndyCar'a katılımı belki de ilk kez bu kadar ciddi şekilde değerlendiriyor.

Mattia Binotto, gelecekte buraya katılabileceklerini doğrulamıştı. IndyCar'ın sahibi Roger Penske ise Ferrari ile görüşme halinde olduklarını ancak bunun yeni motorların kullanılmaya başlanacağı 2022 sezonunda mümkün olabileceğini belirtti.

Geçen yıl IndyCar ve Indianapolis'i satın alan Penske, "Potansiyel olarak diğer üreticileri seriye getirmeye ilgi gösteriyoruz. Muhtemelen duymuşsunuzdur, Ferrari ile yapılan bazı görüşmeler oldu."

"Ferrari, yeni motor kurallarına geçiş yapacağımız 2022 yılında belki de seriye katılmakla ilgilenebilir." "Bu, seride üçüncü bir üreticiye sahip olabilmek adına harika olurdu."

"Ferrari daha önce ilgisini açıkladı ve bu yüzden bunu konuşmak için birlikte oturduk." dedi.

Şu anda seride sadece Honda ile Chevrolet yer alıyor.

Marca'ya konuşan Mattia Binotto, yeni bütçe sınırı nedeniyle F1'deki personeli farklı alanlara kaydırmak zorunda kalacaklarını söylemişti.

Marca'ya konuşan Binotto, "Kimseyi kovmayacağız fakat bazıları F1 projesinde yer almayacak." demişti.

 
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Ferrari 637

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Fotoğraf: Ferrari

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Seri Formula 1 , IndyCar
Editör Kemal Şengül

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