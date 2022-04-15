Penske, Formula 1'in ABD'deki varlığını arttırmasından endişeli değil

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Amerika dünya üzerinde en çok yarışın ve serinin düzenlendiği ülkelerden biri, dolayısıyla Formula 1'in gelecek sezondan itibaren okyanus ötesinde tam üç yarış düzenleyecek olması şaşırtıcı değil.

Mayıs ayında Formula 1 yeni Miami pistinde ilk kez sahne alacak, 5 ay sonra ise COTA'da ABD GP'si gerçekleşecek.

Gelecek seneden itibaren ise seri 41 senelik bir aranın ardından Las Vegas'a dönüş yapacak. Yarış, Amerikan F1 hayranlarının ilgisini çekmek için Cumartesi akşamı yapılacak.

Halihazırda farklı yarış türleriyle dolup taşan bir pazarda Formula 1'in yaptığı bu atılım, herhangi bir pist sahibini veya organizatörü endişelendirebilir.

Penske, taraftarları çekmek için girilebilecek olası bir rekabetten endişe etmek yerine, F1'in tüm olumlu yönlerini almayı ve IndyCar'ın etkisini genişletmek amacıyla bunu nasıl kullanabileceğini görmek için sabırsızlanıyor.

RACER ile yaptığı bir röportajda Penske, "Formula 1'in daha fazla hayranı ülkeye getireceğini düşünüyorum. Ama rekabet etmemiz gerekecek.

"IndyCar'da çeşitliliğe sahibiz. Birincisi, yüksek hızlı ovallerimiz var; Indianapolis'te yaptığımız gibi saatte 230 mil ortalama hız ile atılan sıralama turları gördüğümüz bir Formula 1 yarışı ise yok.

"İkincisi, cadde pistlerimiz var, klasik pistlerimiz var, kısa oval pistlerimiz var ve orta boy oval pistlerimiz var. Bu yüzden IndyCar'ın farklılığının ve çeşitliliğinin bizi farklı bir seri haline getirdiğini düşünüyorum."

Las Vegas pist haritası

"Burada daha büyük bir TV payına sahip olmaya çalışıyorlar, bu bizim için iyi. Çünkü serinin değeri son zamanlarda artış gösteriyorsa ve iki serinin rakamlarına bakıldığında TV izleyicisi açısından hemen hemen aynıysa, bunun bizim için iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Formula 1'in ticari hak sahipleri Liberty Media, Drive to Survive'ın başarısı sonrası Amerika'nın F1 için çok büyük bir ticari pazar olduğuna inanıyor.

Bu, o bölgede rahat bir şekilde büyümek amacıyla Indianapolis'i Penske'den satın alacaklarına yönelik bir söylentiye yol açtı. Dünyaca ünlü pistin satışı sorulduğunda, Penske bunu net şekilde reddetti.

"Bu duyduğum en aptalca şey, bana hiç mantıklı gelmiyor. Indianapolis pistine sahip olamazsınız ve IndyCar'ı destekleyemezsiniz, biz de tam tersini yapmayız. Indianapolis olmadan IndyCar bir hiçtir."

“Beni onu satmaya bile teşvik edecek bir miktar yok, buna ihtiyacım da yok. Bu işin içinde olmamın sebebi para değil. Bu işin içindeyim çünkü sporu rekabet açısından, pazarlama açısından, teknoloji açısından seviyorum."

"Bir aile olarak ikonik Indianapolis pistini koruma ve daha iyi hale getirme sorumluluğunu üstlendik. Eğer araçtan bir parça eksilirse bir daha aynı şekilde sürüş yapamazsınız. Son olarak şunu da belirteyim, normalde bir şeyler satan bir adam değilim. Normalde bir şeyler satın alan bir adamım."