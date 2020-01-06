Penske Corp, Indy, IndyCar ve Indianapolis'i resmen satın aldı

Penske Corporation, Kasım ayında yaptığı açıklamada IndyCar Serisi'ni, Indy 500’ün yapıldığı ve geçmişte Formula 1’e de ev sahipliği yapan Indianapolis Motor Speedway’i ve Indianapolis Motor Speedway Productions’ı da satın aldığını açıklamıştı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Penske, satın alım işleminin resmen tamamlandığını duyurdu.

Indianapolis Motor Speedway 1945’ten bu yana Hulman’a aitti. Penske böylelikle buranın dördüncü sahibi haline geldi.

Roger Penske, "Indianapolis Motor Speedway ve IndyCar geleneğini sürdürmek için sabırsızlanıyoruz."

"Son iki ayda IMS, IndyCar ve IMS Productions'daki ekiplerle sorunsuz ve verimli bir geçiş sağlayabilmek adına özenle çalışıyoruz ve artıkbuna hazırız."

"Şimdi, Speedway'in büyümesine devam ederken, NTT IndyCar serisinin momentumunu arttırmak için çabalama vakti geldi." dedi.

Çeviri: İnci Beğen