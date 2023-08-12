Palou'nun menajerleri, son olayların ardından görevi bıraktı

Son bir yıldır McLaren ile sıkı bağlar kuran Palou, takımla çeşitli F1 testleri gerçekleştirmiş, hatta antrenman seansına dahi çıkmıştı.

Şu anda Chip Ganassi ile kontratının son yılında bulunan Palou'nun sezon sonunda takımdan ayrılması ve Arrow McLaren'a geçiş yapması bekleniyordu.

Ancak kısa süre önce çıkan haberlere göre F1'e geçiş için zorlamaya başlayan Palou, bu nedenle McLaren ile bağlarını kopartmaya karar verdi.

Yaşananlar McLaren'in yanı sıra kendisinin menajerliğini yürüten Monaco Increase Management tarafından da tepkiyle karşılandı; öyle ki, kısa süre önce bir açıklama yapan MIM, Palou ile yolları ayırdıklarını duyurdu.

MIM tarafından yapılan açıklamada, "Monaco Increase Management, Alex Palou'nun 2024 ve sonrası için McLaren ile yaptığı anlaşmayı feshetme kararını öğrenince büyük bir hayal kırıklığına uğradı."

"Birlikte, herhangi bir sözleşme yükümlülüğünün ötesine geçtiğini düşündüğümüz, IndyCar şampiyonluğuna ulaştığımız ve F1 fırsatlarına giden yolu izlememiz ile sonuçlanan bir ilişki kurduk."

"Ancak hayat devam ediyor ve Alex'e gelecek için başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Palou'nun McLaren ile imzaladığı sözleşmenin içeriği henüz bilinmiyor, ancak Chip Ganassi ile sözleşmesi devam ettiği için resmi bir IndyCar sözleşmesine henüz imza atmamış olması yüksek ihtimal.