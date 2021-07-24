Palou, Verstappen-Hamilton kazasında iki tarafı da haklı buluyor

Hollandalı pilot, pazar günkü yarış öncesinde pilotlar şampiyonasında 33 puan üstünlüğe sahipti ancak Verstappen’in yarış dışı kalmasıyla Hamilton’ın galibiyeti bu farkı 8 puana düşürdü.

Hamilton’la Verstappen’in kazası hala tartışılmakta ve birçok deneyimli pilot bu konudaki görüşlerini belirtiyor. IndyCar şampiyonanın lideri Palou Motorsport.com’a verdiği röportajda bu kaza hakkında konuştu ve bu durumun aslında, IndyCar’da çok sık yaşandığını dile getirdi.

Palou, “Bence IndyCar her zaman böyle! Her yarışta diğer pilotlar temas yaşıyorsunuz. Tüm geçişleri limitte yapıyorsunuz. IndyCar’da bu şekilde yarışıyorsunuz. Bu şampiyonanın güzelliği de bu, bu araçlar biraz temasa karşı dayanıklı.”

“Bazı pilotlar, bana karşı daha agresif mi davranıyor? Zannetmiyorum. Belki de Pato [O’Ward], Josef [Newgarden], ve [takım arkadaşları] Scott [Dixon], Marcus [Ericsson] gibi daha çok mücadele ettiğim isimler olabilir. Ancak bence IndyCar’da çok sıkı mücadele ediyor.”

“Kesinlikle Hamilton’ın agresif bir hamle yaptığını söyleyebilirsiniz, pek fazla yer bırakmadı çünkü mücadele ettiği kişi Verstappen’di. Karşısında başka biri olsa bu yaşanmazdı çünkü ikisi de şampiyonluk için savaşıyorlar.”

“Böyle şeylerin yaşanmasına şaşırmam. Bu benim başıma gelseydi ne yapardım? Bilmiyorum. Verstappen olsaydım, kesinlikle Hamilton’a karşı yumuşak davranmazdım. Fakat Hamilton olsaydım, ben de aynı hamleyi yapardım. İkisinin yerinde de olsam aynı şeyi yapardım.”

“Belki bunun sonucunu Verstappen önceden bilseydi, ‘Tamam, beni geçmesine izin vereceğim’ derdi ama yarışıyorken, hiçbir zaman birinin sizi geçmesine izin vermezsiniz.” dedi.

Ayrıca Ganassi sürücü danışmanı Dario Franchitti’ye de Palou’nun şampiyonadaki ana rakiplerine karşı %50 riskli bir geçiş yapması gerekirse ne yapmasını tavsiye edeceği soruldu.

“Sorun şu ki gözünüzü kapayıp açıncaya kadar bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kararı nasıl vereceğini size öğretmiyorlar. Bunun için iç güdünüzü kullanmanız lazım.”

"Bence Alex haklı, insanlarla bütün sezon yarıştığı gibi yarışacak. Şöyle derdim: 'Seni buraya neyin getirdiğini unutma… güvenli bir şekilde sürmek, agresif olmamak, her zaman iyi bir denge bulmak.’ ve şu ana kadar zaten bunu yaptı."

"Evet, [tavsiyem bu olurdu]: 'Aynı şekilde yarışmaya devam et. Şu ana kadar işe yaradı.'” ifadelerini kullandı.

Chip Ganassi'nin efsanevi takımına gelmeden önce bile 'Birinci olamıyorsan ikinci ol, ikinci olamıyorsan üçüncü ol' diyen Ganassi usulüyle yarışmayı öğrenip öğrenmediği sorulduğunda Franchitti, "Kariyerim boyunca bunu kesinlikle öğrendim. Özellikle Indy Car'a ilk geldiğimde kesin olarak öğrendim."

"Alex'e tavsiyem buydu. Eskiden yarışlardan birinde üçüncü sıradaydım, ikinciliğe yükselmek için zorladım ve kaza yaptım."

“Ne zaman, nereye gideceğimi bilmek, bence bunu hata yaparak ve deneyim kazanarak öğrendim." cevabını verdi.