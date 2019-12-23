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IndyCar / Son dakika

Palou, Dale Coyne Racing ile IndyCar’a geçiyor

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Palou, Dale Coyne Racing ile IndyCar’a geçiyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Ara 2019 07:30

Super Formula yarış galibi ve Yılın Çaylağı Alex Palou, 2020 NTT IndyCar sezonunda Dale Coyne Racing adına yarışacak.

22 yaşındaki İspanyol sürücü, gelecek sene 17 yarışın tamamında IndyCar’da mücadele edecek.

Palou, bu sene Super Formula’da çaylak sezonunu geçirmiş ve 1 galibiyet, 3 pole pozisyonu elde ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamıştı. Palou ayrıca Yılın Çaylağı da seçilmişti.

Genç sürücü 2018’de Japonya Formula 3’te mücadele etmiş ve 3 galibiyet, 5 pole pozisyonu ile tamamladığı sezonu üçüncü bitirmişti.

Palou, 2020’de IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası’na geçiş yapacak olan Sebastien Bourdais’nin yerine takıma katılacak.

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