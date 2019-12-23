Palou, Dale Coyne Racing ile IndyCar’a geçiyor

22 yaşındaki İspanyol sürücü, gelecek sene 17 yarışın tamamında IndyCar’da mücadele edecek.

Palou, bu sene Super Formula’da çaylak sezonunu geçirmiş ve 1 galibiyet, 3 pole pozisyonu elde ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamıştı. Palou ayrıca Yılın Çaylağı da seçilmişti.

Genç sürücü 2018’de Japonya Formula 3’te mücadele etmiş ve 3 galibiyet, 5 pole pozisyonu ile tamamladığı sezonu üçüncü bitirmişti.

Palou, 2020’de IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası’na geçiş yapacak olan Sebastien Bourdais’nin yerine takıma katılacak.