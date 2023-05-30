O'Ward, kaza nedeniyle Ericsson'a çok sinirli!

Prestijli yarışın son sekiz turuna girilirken liderlik koltuğunda yer alan O'Ward, yarış yeniden başlarken iyi bir çekiş yakalayamadı ve önce Marcus Ericsson'a, sonra da çifte geçiş yapan Josef Newgarden'a geçilerek liderliğini kaybetti.

Üçüncü virajda Ericsson'a karşı atağa kalkan O'Ward, rakibiyle temas etti ve kendisini sertçe duvarda bularak yarışa veda etti.

Yarışın ardından NBC Peacock'a konuşan O'Ward "Sanırım orada biraz fazla nazik davrandım. Takım için çok üzülüyorum, araçlarımız çok hızlıydı."

"Yedi tur kalmıştı ve temiz yarışmaya çalışıyordum, bir dahaki sefere onun da kaza yapmasını sağlayacağım. Ona yer açmak için uğraştım ve sıkıştırıldım, bunu unutmayacağım." dedi.

Pato O'Ward, Arrow McLaren-Chevrolet Fotoğraf: IndyCar Series