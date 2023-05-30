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O'Ward, kaza nedeniyle Ericsson'a çok sinirli!

Indianapolis 500'ü kazayla kapatan Pato O'Ward, temas ettiği Marcus Ericsson'a çok sinirli.

Charles Bradley
Ekleyen:
Patricio O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet

Prestijli yarışın son sekiz turuna girilirken liderlik koltuğunda yer alan O'Ward, yarış yeniden başlarken iyi bir çekiş yakalayamadı ve önce Marcus Ericsson'a, sonra da çifte geçiş yapan Josef Newgarden'a geçilerek liderliğini kaybetti.

Üçüncü virajda Ericsson'a karşı atağa kalkan O'Ward, rakibiyle temas etti ve kendisini sertçe duvarda bularak yarışa veda etti.

Yarışın ardından NBC Peacock'a konuşan O'Ward "Sanırım orada biraz fazla nazik davrandım. Takım için çok üzülüyorum, araçlarımız çok hızlıydı."

"Yedi tur kalmıştı ve temiz yarışmaya çalışıyordum, bir dahaki sefere onun da kaza yapmasını sağlayacağım. Ona yer açmak için uğraştım ve sıkıştırıldım, bunu unutmayacağım." dedi.

Pato O'Ward, Arrow McLaren-Chevrolet

Pato O'Ward, Arrow McLaren-Chevrolet

Fotoğraf: IndyCar Series

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Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
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