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IndyCar / Son dakika

O’Ward, 2021'de Arrow McLaren SP ile devam edecek

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O’Ward, 2021'de Arrow McLaren SP ile devam edecek
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Arrow McLaren SP IndyCar takımı, Pato O’Ward ile bir sene daha devam edeceğini açıkladı.

Takım, 2020 pilotlarından Oliver Askew ile sene sonunda yollarını ayıracağını açıklamasından sadece bir gün sonra, O'Ward ile devam edeceğini duyurmuş oldu.

2018 Indy Lights şampiyonu olan ve bu sene Arrow McLaren SP takımıyla tam sezon mücadele eden O'Ward, sezonun yıldızlarından birisiydi ve şampiyonada 5. sırada yer alıyor. 

IndyCar araçlarıyla deneyim eksikliğine, COVID nedeniyle çok fazla test yapamamasına rağmen O'Ward, bu sene bir kez pole pozisyonu kazandı ve 3 defa podyuma çıktı.

O'Ward, "Gelecek sezon da Arrow McLaren SP ile devam edip bu sene başardıklarımızın üzerine ekleme yapacağımız için çok heyecanlıyım. Burası harika bir grup ve benim ikinci evim gibi."

"Kariyerimde bu noktaya gelene kadar ne kadar değişiklik olduğunu dikkate alırsam, burada devam etmek benim için paha biçilemez bir fırsattı." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Patricio O'Ward , Pato O'Ward
Takımlar Schmidt Peterson Motorsports
Editör David Malsher

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