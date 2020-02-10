Nasr ve Sette Camara, Carlin'le IndyCar'da yarışacak

Her iki sürücü de COTA pistindeki test seansına katılacak.

Nasr’ın alt kategorilerdeki en iyi sonuçları, Trevor Carlin tarafından yönetilen takımlarla geldi. 2011 yılında Britanya F3 şampiyonluğunu kazanırken, 2014'te dört yarış kazanarak GP2 üçüncüsü oldu.

Sauber'le Formula 1'de geçirdiği iki yılın ardından IMSA'ya geçen Nasr, burada etkileyici bir performans göstererek şampiyon oldu. Geçen yıl da seriyi ikinci sırada bitirdiği için Sebring ile Petit Le Mans'ı kazandı.

Nasr geçtiğimiz Temmuz ayında Ohio'da Arrow Schmidt Peterson Motorsport'un IndyCar aracını test etmişti.

Brezilyalı vatandaşı Sette Camara ise 2016 Macau Grand Prix'de (üçüncü oldu) ve 2018 Formula 2 şampiyonasında Carlin için yarıştı. Ancak F2'deki en iyi sonuçları MP Motorsport (2017) ve DAMS (2019) ile geldi.

Sette Camara geçen yıl McLaren Formula 1 takımının test ve geliştirme pilotu oldu ve Dale Coyne Racing’in potansiyel IndyCar adaylarından biriydi. Ancak o koltuk Super Formula'da yarışan Alex Palou'ya gitti.

Cuma günü Max Chilton'ın Indy 500 için #59 araçta yarışacağını doğrulayan Carlin, COTA'daki testte #31 aracı Nasr ve Sette Camara'nın kullanacağı doğrulandı.

İkili, yıl boyunca yapılan yarışlarda #31 aracı paylaşacak ve şimdilik 17 yarışlık takvimi nasıl paylaşacakları belli değil. Bununla birlikte her iki sürücünün de oval yarışlarla ilgili herhangi bir çekinceye sahip olmadığı anlaşılıyor.