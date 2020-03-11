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IndyCar / Son dakika

Nasr ve Daly Carlin ile IndyCar'da yarışacaklar

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Nasr ve Daly Carlin ile IndyCar'da yarışacaklar
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Mar 2020 15:51

Felipe Nasr'ın bu hafta sonu yapılacak olan St.Petersburg yarışında 31 numaralı Carlin-Chevrolet ile yarışacağı açıklanırken Conor Daly'nin ise dört oval pist yarışında Max Chilton'ın yerine yarışacağı belirtildi.

Geçen ay COTA'da yapılan bahar antrenman seanslarında ve geçen hafta Sebring'de yapılan testlerde Carlin ile piste çıkan eski Formula 1 sürücüsü Felipe Nasr, St.Petersburg yarışında Max Chilton'ın yanında yer alacak ve NTT IndyCar Series'deki ilk yarışına çıkacak.

27 yaşındaki Brezilyalı pilot kariyerinin ilk yıllarında Carlin ile beraber 2011 Britanya F3 Şampiyonası'nda şampiyon olurken 2013 ve 2014 senesinde GP2 serisinde şampiyonluk için savaşmıştı. 

2018 IMSA Prototip şampiyonu Nasr şunları söyledi: "Program sırasında ortaya koyduğumuz emeğin karşılığını almak çok güzel hissettiriyor. Bu hafta sonu için bana 31 numaralı Carlin Chevrolet'yi sürme şansı verdiği için Trevor Carlin'e ve bu programı desteklediği için Chevrolet'ye teşekkür ederim. 

"Deneyimimi ve bilgimi takıma aktarmak için sabırsızlanıyorum, umarım Sebring'de ortaya koyduğumuz hızı St.Petersburg'ün sokaklarına da taşıyabiliriz. Takımın sezon arası boyunca bu işe çok fazla zaman ayırdığını biliyorum ve Cuma sabahı piste çıkmak için çok heyecanlıyım."

31 numaralı aracı Bahar Antrenmanları sırasında Nasr ile paylaşan Sergio Sette Camara, dün itibariyle Red Bull/AlphaTauri'nin test ve yedek sürücüsü olduğunu açıklamıştı. Camara aynı zamanda Dragon Formula E takımında da benzer bir role sahip. 

Carlin takımı aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı açıklamada Conor Daly'nin Texas Motor Speedway, Richmond Raceway, Iowa Speedway ve World Wide Technology Raceway at Gateway'deki yarışlarda yer alacağını belirtti. 

Amerikalı pilot, geçen sene olduğu gibi, Indianapolis'te yapılacak yarış dışındaki tüm oval pist yarışlarında Max Chilton'ın yerini alacak. Bu açıklama ile beraber Conor Daly, IndyCar'da tam zamanlı yarışacak. Daly, yol/sokak yarışları ve Indy500'da Ed Carpenter Racing-Chevrolet ile piste çıkacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Pilotlar Conor Daly , Felipe Nasr
Takımlar Carlin
Editör David Malsher

IndyCar Sıradaki seans

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Yarış Başlangıç:
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