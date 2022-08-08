Nashville IndyCar: Dixon, kaostan kurtularak kazanmayı başardı

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Bölgedeki yıldırım riski sebebiyle yaklaşık 2 saat gecikmeli olarak başlayan yarışta pole pozisyonunun sahibi Scott McLaughlin, iyi bir startla yerini korudu.

Yarışta birçok olay yaşandı ve bunlardan ilki, Colton Herta’nın Dalton Kellett’ı geçmeye çalışırken rakibinin temasıyla ön kanadını kırmasıydı.

8. turda Alexander Rossi, 10. virajda dışarı taştı ve motoru kapandı ancak sonrasında aracını yeniden çalıştırmayı başardı.

İlerleyen turlarda Helio Castroneves spin atarken, Graham Rahal ise Pato O’Ward’a çarptı. Bu ikiliden kaçamayan Kellett ve Simone de Silvestro da kazaya karıştı ve bu dört sürücü de yarışa veda etti.

Dixon, tüm bu olaylardan kaçınmayı başardı ancak lastik patlatarak pite geldi. Buna rağmen sarı bayrak periyoduyla beraber ön grubu tekrar yakaladı.

34. turda yarış yeniden başlarken sıralama Alex Palou, Simon Pagenaud, David Malukas, McLaughlin, Jimmy Johnson şeklindeydi.

Ancak kısa süre sonra Devlin de Francesco ile Takuma Sato’nun temas edip duvara çarpmalarıyla yeniden sarı bayrak periyodu başladı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Palou’yu geçen McLaughlin liderliğe yükseldi. Ancak Yeni Zelandalı sürücü, yavaş bir pitin ardından geriye düştü.

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet Fotoğraf: Gavin Baker / Motorsport Images

64. tura gelindiğinde Malukas ile Kyle Kirkwood temas yaşadı ve duvara çarptılar. Böylelikle sarı bayrak periyodu yeniden başladı.

Bitime 10 tur kala yarış yeniden başladı ve McLaughlin, önce Herta’yı sonra da Palou’yu geçerek üçüncülüğe yükseldi.

73. turda bu sefer Johnson kaza yaptı ve yarış yine sekteye uğradı. Bitime dört tur kala ise yarış yeniden başladı, ancak Josef Newgarden geç frenajla yaptığı atakla beraber Romain Grosjean’ın duvara çarpmasına sebep oldu. Bunun ardından kırmızı bayraklar sallandı.

Yeniden startlar 9. virajda yapılıyordu ve böylelikle bitime 1.5 tur kala yarış yeniden başladı.

Tüm bu olayların arasında kendisini liderlikte bulan Dixon, son bölümde pozisyonunu korumayı başardı ve galibiyete ulaştı.

Son turda Dixon’ı zorlamasına rağmen geçiş şansı bulamayan McLaughlin 0.1 saniye geride ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim son şampiyon Palou oldu.

Rossi dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Herta beşinci, Newgarden altıncı oldu. İlk 10’u tamamlayan isimler ise Christian Lundgaard, Simon Pageneud ve Jack Harvey oldu.

Böylelikle 53. galibiyetini alan Dixon, IndyCar’da en çok galibiyet alan ikinci sürücü durumuna yükseldi.

Sürücüler şampiyonasında ise Will Power 450 puanla ilk sırada. Dixon 444 puanla ikinci, Marcus Ericsson 438 puanla üçüncü durumda.

Yarış sonucu: