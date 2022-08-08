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Önceki / Rosenqvist, geleceğinin Palou'ya bağlı olduğunun farkında
IndyCar / Nashville Yarış raporu

Nashville IndyCar: Dixon, kaostan kurtularak kazanmayı başardı

Altı kez IndyCar şampiyonu Scott Dixon, 20. sıradan başladığı kaos dolu Nashville yarışında kazanmayı başardı.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
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Bölgedeki yıldırım riski sebebiyle yaklaşık 2 saat gecikmeli olarak başlayan yarışta pole pozisyonunun sahibi Scott McLaughlin, iyi bir startla yerini korudu.

Yarışta birçok olay yaşandı ve bunlardan ilki, Colton Herta’nın Dalton Kellett’ı geçmeye çalışırken rakibinin temasıyla ön kanadını kırmasıydı.

8. turda Alexander Rossi, 10. virajda dışarı taştı ve motoru kapandı ancak sonrasında aracını yeniden çalıştırmayı başardı.

İlerleyen turlarda Helio Castroneves spin atarken, Graham Rahal ise Pato O’Ward’a çarptı. Bu ikiliden kaçamayan Kellett ve Simone de Silvestro da kazaya karıştı ve bu dört sürücü de yarışa veda etti.

Dixon, tüm bu olaylardan kaçınmayı başardı ancak lastik patlatarak pite geldi. Buna rağmen sarı bayrak periyoduyla beraber ön grubu tekrar yakaladı.

34. turda yarış yeniden başlarken sıralama Alex Palou, Simon Pagenaud, David Malukas, McLaughlin, Jimmy Johnson şeklindeydi.

Ancak kısa süre sonra Devlin de Francesco ile Takuma Sato’nun temas edip duvara çarpmalarıyla yeniden sarı bayrak periyodu başladı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Palou’yu geçen McLaughlin liderliğe yükseldi. Ancak Yeni Zelandalı sürücü, yavaş bir pitin ardından geriye düştü.

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet

Fotoğraf: Gavin Baker / Motorsport Images

64. tura gelindiğinde Malukas ile Kyle Kirkwood temas yaşadı ve duvara çarptılar. Böylelikle sarı bayrak periyodu yeniden başladı.

Bitime 10 tur kala yarış yeniden başladı ve McLaughlin, önce Herta’yı sonra da Palou’yu geçerek üçüncülüğe yükseldi.

73. turda bu sefer Johnson kaza yaptı ve yarış yine sekteye uğradı. Bitime dört tur kala ise yarış yeniden başladı, ancak Josef Newgarden geç frenajla yaptığı atakla beraber Romain Grosjean’ın duvara çarpmasına sebep oldu. Bunun ardından kırmızı bayraklar sallandı.

Yeniden startlar 9. virajda yapılıyordu ve böylelikle bitime 1.5 tur kala yarış yeniden başladı.

Tüm bu olayların arasında kendisini liderlikte bulan Dixon, son bölümde pozisyonunu korumayı başardı ve galibiyete ulaştı.

Son turda Dixon’ı zorlamasına rağmen geçiş şansı bulamayan McLaughlin 0.1 saniye geride ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim son şampiyon Palou oldu.

Rossi dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Herta beşinci, Newgarden altıncı oldu. İlk 10’u tamamlayan isimler ise Christian Lundgaard, Simon Pageneud ve Jack Harvey oldu.

Böylelikle 53. galibiyetini alan Dixon, IndyCar’da en çok galibiyet alan ikinci sürücü durumuna yükseldi.

Sürücüler şampiyonasında ise Will Power 450 puanla ilk sırada. Dixon 444 puanla ikinci, Marcus Ericsson 438 puanla üçüncü durumda.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 80 2:06'24.2439    
2 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 80 2:06'24.3506 0.1067 0.1067
3 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 80 2:06'24.8539 0.6100 0.5033
4 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 80 2:06'25.1851 0.9412 0.3312
5 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 80 2:06'25.6381 1.3942 0.4530
6 United States Josef Newgarden United States Team Penske 80 2:06'26.4267 2.1828 0.7886
7 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 80 2:06'27.0865 2.8426 0.6598
8 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 2:06'27.5163 3.2724 0.4298
9 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 80 2:06'28.6439 4.4000 1.1276
10 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 2:06'29.3999 5.1560 0.7560
11 Australia Will Power United States Team Penske 80 2:06'31.0282 6.7843 1.6283
12 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 79 2:06'31.5440 1 Lap 1 Lap
13 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 79 2:06'31.7230 1 Lap 0.1790
14 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 76 2:00'53.0723 4 Laps 3 Laps
15 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 76 2:06'34.0526 4 Laps 5'40.9803
16 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 75 1:59'09.0369 5 Laps 1 Lap
17 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 74 2:06'33.5754 6 Laps 1 Lap
18 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 72 1:53'39.6678 8 Laps 2 Laps
19 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 63 1:38'22.2971 17 Laps 9 Laps
20 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 63 1:38'22.8847 17 Laps 0.5876
21 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 32 50'40.4050 48 Laps 31 Laps
22 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 32 50'40.8687 48 Laps 0.4637
23 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 29 1:19'25.4317 51 Laps 3 Laps
24 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 25 36'47.7812 55 Laps 4 Laps
25 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 25 36'50.8121 55 Laps 3.0309
26 Switzerland Simona deSilvestro Paretta Autosport 25 36'51.8807 55 Laps 1.0686
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