Montoya, Indy’de, Revson’un onuruna #86 ile yarışacak

Katıldığı beş Indy 500’ün ikisini kazanan Kolombiyalı sürücünün, Pato O’Ward ve Felix Rosenqvist’in yanında Indy’de yarışacağı açıklanmıştı.

Aynı zamanda Mission Foods da, Montoya’nın ana sponsorluğunu üstleneceğini duyurmuştu.

Bugün, Arrow McLaren SP, Montoya’nın aracının, Revson’un 1971’deki sıralama turu şerefine beyaz-turuncu olacağını duyurdu.

1971 yılında, fabrika takımının tur zamanları sürekli şekilde Team Penske sürücüsü Mark Donohue’nun kullandığı M16’yla geçiliyordu ve Revson, bir motor patlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte Donohue , sıralama turlarında, daha önceki hızını gösteremedi ve Revson'un yeni Offenhauser motorunu yoğun çabayla monte eden takım personeli, araçlarının sadece 178.696 mil/saat ortalaması yakalamasıyla kalmayıp, aynı zamanda Indianapolis Motor Speedway rekorunu 7 mil/saat geçmesiyle ödüllendirilmiş oldu.

Peter Revson, McLaren M16-Offenhauser, 1971 Indianapolis 500. Photo by: Motorsport Images

Chip Ganassi Racing’le 2000 yılında katıldığı ilk Indy yarışını kazanan Montoya, ‘’Bu yarışı gerçekten çok özledim bu yüzden 2017’den beri katılacağım ilk Indianapolis 500’de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.’’

‘’Arrow McLaren SP Chevrolet’min üzerinde #86’yı taşımak da çok özel olacak ve Peter Revson’un 1971 yılında McLaren için aldığı pole pozisyonunu ve inanılmaz sürüşünü onurlandıracağım. Bu takım zengin tarih ve heyecanlı vaatlerin, harika bir birleşimi. Bu yüzden onlara katılıp, üçüncü Indianapolis 500 zaferim için mücadele etmek harika olacak.’’

Takımın ortak sahibi Sam Schmidt ise şunları söyledi: ‘’Bu çok güzel bir araç ve Pato ve Felix tarafından sürülen Arrow McLaren SP Chevrolet’leri de tamamlayacak. Arrow Electronics ve Mission Foods’a #86’yı destekledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Böylece takımın yarışı kazanmak için üç harika sürücüsü ve aracı oldu.’’

McLaren Racing CEO’su Zak Brown ise şunları ekledi: ‘’Bu araç, üç güçlü ilişkinin birleşimini temsil ediyor: McLaren ve Indianapolis; Juan Pablo ve Indianapolis ve McLaren ve Juan Pablo.’’

‘’Onu, bu küresel spor etkinliğinde, Pato ve Felix’in yanında görmek, taraftarlar, ortaklarımız ve takımımız için de harika olacak.’’

Juan Pablo Montoya, Arrow McLaren SP-Chevrolet Photo by: Arrow McLaren SP