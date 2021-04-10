Montoya, Inda 500 testinde göründüğü kadar rahat değilmiş

2000 ve 2015 Indy 500 galibi Montoya, 2017’den beri ilk defa Indy 500’e katılacak ve Arrow McLaren SP-Chevrolet kullanacak.

İlk test gününün ardından Motorsport.com'a performansıyla ilgili konuşan Montoya, kokpitin içinde her şeyin çok yolunda gitmediğini söyledi.

‘’Fena değildi, normal hissettim. Sizin söylediğiniz kadar iyi hissetmedim. Ancak bu şekilde görünmüş olmam iyi.’’

‘’Birkaç aracı geçtim, hareket edebiliyordum, bazı yerler oldukça iyi hissettiriyordu.’’

‘’Olay şu ki yaptığınız her sürüşte bir şeyler değiştiriyorsunuz. Aynı aracı kullanmaya devam etmiyorsunuz, sürekli üzerinde oynuyorsunuz. Sürekli aracın hissiyatını geliştirmeye, aracı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Böyle şeyleri yaparken de, bazı sürüşleriniz kötü geçiyor, o sürüşlerden nefret ediyorsunuz.’’

‘’Bugün üç kez ‘Lanet olsun, bunu yapmayacağım!’ diye düşündüm. Aslında kullandığım kelime ‘lanet olsun’ değildi ama sizin için kibarlaştırıyorum. ‘Bunu yapmayacağım’ diye düşündüm ve bir tanesinde gerçekten bıraktım. Üçüncü ve dördüncü virajlarda çok korktum. Ayağımı gazdan çektim ve ilk virajı bile geçemedim. Yavaşlama çizgisine girdim. Bunu yapmayacaktım!’’

Şu anda sürüş yaptığı dönemin üretici aerokitlerini, bir öncekiyle kıyaslayan Montoya, ‘’Bence, bunları kullanması çok daha zor. Temiz hava ve kirli hava arasındaki farkın çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bence aero, IndyCar’ın yaptıklarına ve herkesin söylediğine rağmen, önceye kıyasla daha zor. Ancak kötü anlamda değil.’’ dedi.

2023 KERS ekipmanlı motorları denemek için turbodan daha fazla güç almalarını sağlayan ‘push to pass’ sistemini test eden dört sürücünün aksine, Montoya fazladan 100 beygir gücün Indy’de kullanışlı olabileceğini de ekledi.

‘’Bunu yapmamış olmamız yazık. Bazıları ‘push to pass’ sistemini denedi. Bu, yarışı daha vahşileştirirdi diye düşünüyorum. Bazı insanların çok vahşileşmek istemediğini de biliyorum. Doğruyu söylemek gerekirse, bugünkü sürüşlerden sonra, ‘push to pass’e hayran oldum.’’

Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images