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IndyCar / Indy 500 Haberler

Montoya, Arrow McLaren SP ile 2022 Indy 500'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

İki kez Indy 500 galibi Juan Pablo Montoya Mayıs ayında düzenlenecek Indianapolis 500'de Arrow McLaren SP-Chevrolet ile mücadele edecek.

Montoya, Arrow McLaren SP ile 2022 Indy 500'de yarışacak

2000 yılında Chip Ganassi Racing ile katıldığı ilk Indy 500'ü kazanan Montoya, 2015 yılında Penske ile bu prestijli yarıştaki ikinci zaferine ulaşmıştı. Montoya, 2021'de bu etkinliğe geri döndü ve McLaren Arrow SP ile piste çıktı. 

Bugün yapılan açıklamaya göre Montoya, bu yılki etkinlikte yine İngiliz ekiple mücadele edecek ve takımın tam zamanları sürücüleri Pato O'Ward ve Felix Rosenqvist'in takım arkadaşı olacak.

Geçen yıl gerçekleştirilen etkinliği dokuzuncu sırada tamamlayan Kolombiyalı pilot, Mission Foods markasının sponsorluğunda yarışacak ve #6 Arrow McLaren SP'yi sürecek. O'Ward #5, Rosenqvist ise #7 ile yarışacak.

Montoya, "Arrow McLaren SP ile Indianapolis'e döneceğim ve bir kez daha, kalbimde özel bir yeri olan Indianapolis 500'de yarışacağım için heyecanlıyım."

“Geçen yıl takımla harika bir deneyim yaşadım ve 2021'de kaydettiğimiz ilerlemeyi devam ettirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bence gridin önünde yarışmak ve galibiyet mücadelesi vermek için gerçek bir şansımız var.” dedi.

Montoya, 2000'lerin başında Formula 1'de yer almış ve Williams ile McLaren takımları için mücadele etmişti.

NASCAR'da geçirdiği yedi yılın ardından IndyCar'a geçti ve son yıllarda da genel olarak dayanıklılık yarışlarında yer aldı.

 

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