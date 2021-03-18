Mission Foods, Montoya’nın Indy 500’deki ana sponsoru olacak

2000’de Chip Ganassi Racing’le ve 2015’de Team Penske’yle Indy 500’ü kazanan Montoya, geçtiğimiz Aralık ayında, Pato O’Ward ve Felix Rosenqvist’in yanına katılarak Arrow McLaren SP’nin Indianapolis'teki üçüncü pilotu olmuştu.

Bu ayın başlarında WeatherTech Raceway Laguna Seca’da takımın testine katılan 2019 IMSA WeatherTech Şampiyonu’nun, Indianapolis Grand Prix’sinde yarışma şansı hâlâ mevcut.

McLaren CEO’su Zak Brown, konu hakkında şunları söyledi: “Mission Foods’un IndyCar takımımıza önemli bir sponsor olarak katılmasından onur duyuyoruz.”

“Onları Indianapolis’te ve bütün sezon boyunca pistte görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Montoya 2000’deki zaferinde 167 tur boyunca liderdi, bu herhangi bir çaylak tarafından liderlik edilen en çok tur sayısı.

Speedway’de katıldığı 5 yarışın 2’sini kazanarak da %40’lık bir başarı oranı yakaladı.

Mission Foods Başkanı ve CEO’su Juan Gonzalez şunları ekledi: “Bir şampiyon olan Juan Pablo Montoya’ya ve onun farklı formatlardaki motor sporlarına olan tutkusuna uzun zamandır hayran kalmışımdır. Juan Pablo ve Arrow McLaren SP ile 105. Indianapolis 500'de partner olacağımız için çok heyecanlıyız. Partnerliğimizin tüm yarış hayranları için unutulmaz anılar yaratacağından eminim.”

The Irving bazlı Missin Foods 43 yıllık bir şirket ve 112 farklı ülkede bulunuyor. Meksika ürünleri üzerine geniş bir üretim portfolyösüne sahip.

Montoya, “Üçüncü Indianapolis galibiyetim için Indianapolis’e dönerken, Mission Foods’un desteklerinden dolayı onurlandım.”

“Ailem yıllardır Mission tortillaları ve cipsleri alıyor. Ürünlerini keyifle tükettiğiniz bir şirketle partner olmak her zaman harika.” dedi.

Takımın eş sahibi Sam Schmidt ise şunları ekledi: “Tüm takım Mission Foods’un Indianapolis 500’deki partnerliğini uzatmasından dolayı memnun. İnanılmaz yetenekli üç sürücümüz var.”

“Mission Foods üçüne de desteğini gösteriyor.”