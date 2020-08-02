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IndyCar / Mid-Ohio / Son dakika

Mid-Ohio IndyCar yarışı ertelendi

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Mid-Ohio IndyCar yarışı ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ağu 2020 05:31

Önümüzdeki hafta, Mid-Ohio'da yapılması planlanan NTT IndyCar çifte yarışı, ABD'nin çeşitli bölgelerinde yükselmeye devam eden COVID-19 pandemisine ilişkin endişeler nedeniyle ertelendi.

Worldmeters'e göre, altı hafta önce Ohio'da yedi günlük koronavirüs vaka ortalaması 410 iken, dün 1341 oldu.

Bundan ötürü de Mid-Ohio IndyCar yarışları ertelendi.

Mid-Ohio SportsCar pisti şu açıklamayı yaptı: "Indycar ve Mid-Ohio, 7-9 Ağustos için planlanan Mid-Ohio Honda Indy 200'ü ertelemeyi kabul ettiler. Yarışla ilgili tarih Eylül veya Ekim aylarında belirlenecek."

“Bu karar, mevcut ortam göz önüne alındığında yerel sağlık yetkilileriyle yapılan istişareler sonucu alındı."

“Ekibimiz, Honda Indy 200'ü Mid-Ohio'da ağırlayabilecek bir tarih belirleyebilmek adına tüm ortaklarımız ve yerel yönetimle çalışmaya devam ediyor."

Şu anda takvimde 12 yarış yer alıyor ve IndyCar'ın hedefi toplamda 14 yarış yapmaktı.

Pandemi öncesinde 2020 sezonu için planlanan yarış sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

2020 IndyCar takvimi:

Tarih Pist
6 Haziran Cumartesi Texas Motor Speedway 
4 Temmuz Cumartesi Indianapolis Motor Speedway Road Course
11 Temmuz Cumartesi Road America
12 Temmuz Pazar Road America
17 Temmuz Cuma Iowa Speedway
18 Temmuz Cumartesi Iowa Speedway
23 Ağustos Pazar Indianapolis 500
29 Ağustos Cumartesi World Wide Technology Raceway at Gateway
30 Ağustos Pazar World Wide Technology Raceway at Gateway
2 Ekim Cuma Indianapolis Motor Speedway Road Course
3 Ekim Cumartesi Indianapolis Motor Speedway Road Course
25 Ekim Pazar Streets of St. Petersburg
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Mid-Ohio
Editör David Malsher

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