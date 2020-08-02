Mid-Ohio IndyCar yarışı ertelendi

Worldmeters'e göre, altı hafta önce Ohio'da yedi günlük koronavirüs vaka ortalaması 410 iken, dün 1341 oldu.

Bundan ötürü de Mid-Ohio IndyCar yarışları ertelendi.

Mid-Ohio SportsCar pisti şu açıklamayı yaptı: "Indycar ve Mid-Ohio, 7-9 Ağustos için planlanan Mid-Ohio Honda Indy 200'ü ertelemeyi kabul ettiler. Yarışla ilgili tarih Eylül veya Ekim aylarında belirlenecek."

“Bu karar, mevcut ortam göz önüne alındığında yerel sağlık yetkilileriyle yapılan istişareler sonucu alındı."

“Ekibimiz, Honda Indy 200'ü Mid-Ohio'da ağırlayabilecek bir tarih belirleyebilmek adına tüm ortaklarımız ve yerel yönetimle çalışmaya devam ediyor."

Şu anda takvimde 12 yarış yer alıyor ve IndyCar'ın hedefi toplamda 14 yarış yapmaktı.

Pandemi öncesinde 2020 sezonu için planlanan yarış sayısı 17 olarak açıklanmıştı.

2020 IndyCar takvimi: