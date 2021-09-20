McLaren SP IndyCar, üçüncü araç için Vandoorne'u değerlendiriyor

Pazar sabahı Arrow'un, IndyCar takımının isim sponsoru ve McLaren F1 takımının da partneri olmaya devam edeceği doğrulanmıştı. Yenilenen anlaşma, IndyCar takımının büyümesi için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz ay McLaren Racing, Arrow McLaren SP'nin hissesinin %75'ini alacağını duyurmuştu. Üçüncü aracın ise, 2023'te tam zamanlı olacağını ancak gelecek yıl, sezon ortasında dahil edilebileceğini açıklamışlardı.

Brown, "Üçüncü bir aracı yarışa sokacağız. Bu gelecek yılın başında olmayacak ama daha sonra üçüncü araç ile tam zamanlı yarışacağız."

"Üçüncü bir araç ile yarışıp, bırakmayacağız. Aracı dahil ettiğimiz zaman, yarışmayı sürdüreceğiz."

"2023'te kesinlikle üçüncü bir aracımız olacak. Belki, 2022 içerisinde dahil edebiliriz. Bu ne zaman olacak henüz belirlemedik." dedi.

Takım, gelecek sezon Pato O'Ward ve Felix Rosenqvist ile yarışmaya devam edeceklerini doğruladı. Şu anda ise uzun süreli bir anlaşmanın parçası olacak, üçüncü bir sürücü arayışındalar. AMSP daha önce, Mayıs ayında Indianapolis'te, Juan Pablo Montoya ile üçüncü bir aracı yarışa çıkarmıştı. Bu sırada, eski McLaren F1 sürücüsü Kevin Magnussen de Road America'da sakatlığı nedeniyle yarışamayan Rosenqvist'in yerini almıştı.

Brown, "Büyük bir kısım sürücüye bağlı. Eğer şampiyonluğa uygun gördüğüm bir sürücü getiremiyorsak, sadece yapmış olmak için üçüncü bir araç getirmeyeceğiz. Önümüzdeki beş yıl koltukta oturacak birini istiyorum. Ya da en azından, bu seçeneğe sahip olmak istiyorum."

"Juan, Indy'de harika bir iş çıkardı. Onu Indianapolis'te yeniden yarışırken görmek isterim. Ancak üçüncü sürücü her kim olacaksa, beş yıl boyunca bizim aracımızda görmek isteyeceğim biri olacak." dedi.

Motorsport.com tarafından, bu boşluğa Mercedes Formula E yarışçısı Vandoorne'un uygun olup olmayacağı sorulduğunda Brown, "Stoffel kesinlikle değerlendirilen isimlerden olacak. Bence, o harika bir yarış pilotu." cevabını verdi.

Brown, üçüncü aracın ne zaman geleceğinin, doğru sürücüyü bulmaya bağlı olacağını söyledi.

Brown, "Nerede olduğumuza bağlı. Eğer, 'İşte bu, aradığımız yarışçı bu.' dediğimiz sürücüyü bulursak, yarışırız. Eğer iki ya da üç yarışçı arasında kaldıysak ve emin değilsek, o zaman bu iki ya da üç sürücülük bir görev olabilir. Bu biraz Rahal'ın yaptığı gibi. Sürücülerle ne durumda olduğumuza bağlı." diye ekledi.

Kevin Magnussen, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Art Fleischmann

Arrow ile yapılan anlaşma çok yıllık

Brown, Arrow anlaşmasının yenilenmesi hakkında, "2019'dan beri inşa ettiğimiz güçlü birlikteliğin, üretkenliğin ve ortaklığın sonuçları. Kazanmak için, ortak yolculuğumuzda ve paylaştığımız hırslarımızda geliştikçe, ortaklığımız da güçleniyor." yorumunu yaptı.

Arrow, 2015'ten beri Sam Schmidt'in IndyCar takımına ortak oluyor.

Schmidt, "Bütün takım Arrow Electronics ile devam eden yolculuğunu dört gözle bekliyor. Biz galibiyetler ve şampiyonluklar için sürekli yarışırken, takımın kilit noktası olarak devam edecekleri için heyecanlıyım." dedi.

Arrow başkanı ve CEO'su Mike Long, "Arrow Electronics otomotiv ve ulaşımda yeniliğe kendini adamış durumda. Mühendislerimiz, yarış takımı ile yan yana çalışıyor. IndyCar ve Formula 1'de, takımlarımızın sıralamalarda gösterdiği güçten, daha fazla mutlu olamazdık." şeklinde konuştu.

Çeviren: Aybike Simay Erden